Dans sa course contre TikTok, Facebook troque Lasso pour Reels

Facebook annonce la fin de son application Lasso pour le 10 juillet 2020. Lancée fin 2018, l’application était destinée à concurrencer TikTok, le géant chinois des réseaux sociaux très populaire auprès des jeunes qui a dépassé les 2 milliards de téléchargements pendant le confinement. Cependant, Lasso n’a jamais été prêt d’atteindre le succès du réseau social chinois et recensait moins de 80 000 utilisateurs actifs quotidiens sur Android ce 1er juin au Mexique, son plus grand marché, selon l’analyste App Annie et le média TechCrunch.

Tout comme TikTok, Lasso permettait de monter des vidéos d’un dizaine de secondes en y ajoutant des chansons. Les utilisateurs pouvaient ainsi partager leurs vidéos sur leurs comptes, s’abonner et commenter celles de la communauté. L’application était uniquement disponible en Colombie, au Mexique, aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Pérou, au Panama, au Costa Rica, au Salvador, en Équateur et en Uruguay.

Aujourd’hui, Facebook préfère miser sur Reels, la nouvelle fonctionnalité d’Instagram, pour réellement faire de l’ombre à TikTok sur son marché. Instagram a d’abord fait tester Reels au Brésil et a récemment annoncé une nouvelle phase de tests en France et en Allemagne pour évaluer son efficacité sur le marché européen. Reels, qui permet de monter des vidéos de 15 secondes en ajoutant de la musique et des effets de la même manière que TikTok, peut s’utiliser dans une conversation privée comme en Story. Les utilisateurs pourront importer de la musique d’une autre vidéo ou disposer de la collection de morceaux que possède Facebook.

Contrairement à Lasso, Reels part avec atout non-négligeable: il bénéficiera de la base d’utilisateurs actifs d’Instagram qui compte plus d’un milliard de membres. En effet, Reels fait partie de l’application de photos et sera ainsi beaucoup plus accessible.