[Livre Blanc] Comment évaluer les conséquences de la crise du covid-19 sur votre immobilier de bureau ?

3 étapes pour faire le point sur votre stratégie immobilière suite à la crise sanitaire Appréhender l’organisation des espaces professionnels de demain est un des enjeux à l’issue de cette crise sanitaire. Le bureau post-pandémie intègre de nouvelles pratiques, laissant présager une rupture durable dans la façon dont les entreprises utilisent et aménagent leurs espaces de travail. Dans ce contexte sans précédent, de nombreuses questions émergent : Quel avenir pour l’open space ?

Quelle place pour le travail à distance ?

Jusqu’où peut aller l’agilité ?

Quelles sont les limites des installations numériques ? Dans ce livre blanc, les équipes de BNP Paribas Real Estate vous aident à faire le point sur votre organisation suite à la crise COVID-19, et ainsi répondre à vos problématiques immobilières tertiaires.



