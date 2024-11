DARWIN lève 1,5 million d’euros pour réconcilier intelligence artificielle et biodiversité

Selon l’IPBES, un million d’espèces sont actuellement menacées, pour répondre à cette crise, Darwin, une startup française fondée par AURORE FALQUE-PIERROTIN (CEO), CYPRIEN HALLÉ (CPO) et ANTOINE VALLIER (CSO), propose une plateforme technologique pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique.

Darwin combine intelligence artificielle et expertise scientifique pour répondre aux besoins des cabinets de conseil et éditeurs de logiciels spécialisés en ESG. Sa plateforme traite les données massives et complexes nécessaires à l’évaluation des impacts environnementaux des entreprises. Grâce à ses algorithmes d’IA, elle comble les lacunes de données, notamment sur l’amont des chaînes d’approvisionnement, et intègre des informations issues de logiciels tiers via API. Ces outils permettent aux entreprises de mesurer leur empreinte biodiversité et leurs dépendances aux services écosystémiques, en alignement avec les standards internationaux tels que SBTN et TNFD.

L’approche de Darwin repose sur le concept de double matérialité : évaluer les impacts des activités humaines sur la biodiversité et les dépendances aux écosystèmes. La plateforme analyse notamment les cinq pressions identifiées par l’IPBES, les services écosystémiques et les 130+ indicateurs requis par la directive CSRD. Cette méthodologie permet de construire des plans d’action précis et conformes aux nouvelles exigences réglementaires européennes.

Darwin annonce avoir levé 1,5 million d’euros auprès d’Astérion et de business angels actifs dans le climat, dont Lucie Basch (TooGood To Go), Dimitri Farber (Tiller) et Olivier Pin (Deepki). Ces fonds permettront de renforcer l’équipe technique, enrichir les fonctionnalités de la plateforme et accélérer son déploiement en Europe.