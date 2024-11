[Made in Bordeaux] 20 start-up à impact incontournables en 2025 !

Le programme “Impact NA20”, piloté par La French Tech Bordeaux et porté par l’ensemble des 7 écosystèmes French Tech de Nouvelle-Aquitaine, vient de dévoiler les 20 start-up à suivre absolument en 2025. Toutes ont un point commun : elles œuvrent activement pour concilier croissance, création d’emplois sur le territoire et impact sociétal et/ou environnemental.

Parmi les 34 candidatures reçues, 20 entreprises se sont particulièrement distinguées. Un Prix “Coup de cœur” et un prix “Régénératif” ont également été décernés à deux des start-up, pour souligner leur impact en faveur de la transition sociétale et environnementale :

Moon pour le “Prix Coup de Coeur” :

“Pour MOON, cette double récompense est la reconnaissance du lancement de l’activité solaire en autoconsommation en France. L’année dernière, nous avions candidaté au NA20, mais nous n’avions pas été retenus car notre solution à impact se déployait uniquement en Afrique. Nous sommes désormais en Nouvelle-Aquitaine avec cette solution très vertueuse pour les particuliers. ” Thomas Samuel, fondateur de MOON

Investir Ensemble pour le “Prix Régénératif” :

“L’immobilier émet 26% des gaz à effet de serre, soit 9 fois plus que l’aéronautique ! Le NA20 permet de parler de génératif et d’impact, qui sont des solutions à la crise climatique. Avec Investir ensemble, nous agissons sur ce secteur très polluant, en rénovant des taudis en logements bas carbone. Cette nouvelle double distinction du NA20 nous honore. Elle prouve que notre modèle est vertueux et nous encourage à aller toujours plus loin dans notre engagement.” Frédéric Pedro, fondateur d’Investir Ensemble

Les lauréats ont été récompensés sur scène lors du French Tech Day, l’événement de référence de l’écosystème technologique et innovant de Nouvelle-Aquitaine, le 21 novembre au Palais de la Bourse de Bordeaux.

Zoom sur les 20 start-up lauréates :

Apha Biomat (La Rochelle)

Apha Biomat conçoit des dispositifs médicaux résorbables pour les chirurgies digestives et mammaires à base de derme porcin (biologique) et d’un biopolymère, le P4HB, 100% naturel et évitant ainsi le recours au silicone. L’une de ses innovations est la prothèse mammaire 100% silicon free et 100% naturelle dans la cadre de la reconstruction après cancer. Le P4HB est un produit biologique et résorbable par l’organisme.

bYoRNA (Bègles)

bYoRNA développe une innovation de rupture dans la production d’ARN messager grâce à la levure, avec pour objectif final de rendre les futurs traitements plus abordables et plus efficaces. Sa technologie consiste à modifier des cellules de levure pour produire de l’ARNm de haute qualité, plus efficace et moins coûteux. L’ARNm est une modalité thérapeutique prometteuse capable de prévenir des infections virales et bactériennes mais également de soigner efficacement des maladies comme le cancer et les maladies rares.

Cosmoya (Canéjan)

Cosmoya développe, pour le compte de laboratoires cosmétiques, les formules de produits solaires plus naturels et plus respectueux de l’environnement, en réduisant la part des filtres chimiques synthétiques. Le laboratoire propose des méthodes originales et uniques, issues de sa recherche en interne afin de formuler les produits solaires de demain, plus naturels, plus respectueux de l’environnement.

Dépist&vous (Bordeaux)

Dépist&Vous propose une solution innovante pour rendre le dépistage des cancers plus accessible et impactant. À travers une plateforme digitale personnalisée et pédagogique, ainsi que des ateliers interactifs en entreprise, la startup accompagne chaque individu dans un parcours de prévention adapté à son profil. L’objectif est d’augmenter le taux de dépistage en ciblant des populations souvent oubliées, comme les moins de 50 ans.

Ecométrique (Limoges)

Ecométrique accompagne les collectivités dans la gestion de leurs problématiques liées à la contamination des eaux par les micropolluants (pesticides, résidus pharmaceutiques, PFAS, etc.). Elle déploie notamment des capteurs innovants plus représentatifs de la qualité de l’eau que les mesures traditionnelles. Ces capteurs sont immergés dans les masses d’eau à analyser pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, captant ainsi les micropolluants sur toute cette période.

Gimmic Design (Bordeaux)

Gimmic Design est un designer et fabricant de mobilier éco-responsable et consigné. La marque bordelaise propose du mobilier design réalisé à partir de matériaux recyclés, durables ou issus de chutes industrielles.

GoCap (Hinx)

GoCap développe Mostiglass, un vitrage permettant de protéger les populations françaises et internationales du fléau moustique, souvent porteur de maladies graves, notamment sans utiliser des produits chimiques. Ce vitrage aérant, rigide et transparent est un écran à insectes mais il permet aussi d’améliorer le confort thermique intérieur. Mostiglass rafraîchit de quelques degrés l’air chaud qui le traverse.

Green Gen Technologies (Bergerac)

Green Gen Technologies développe des contenants (bouteilles, gourdes…) en employant des matériaux renouvelables : kraft à base de fibres végétales offrant une recyclabilité totale, fibres de lin tressées et résine biosourcée… pour l’univers du vin et des spiritueux, des liquides alimentaires ou des produits cosmétiques. Légers, éco-conçus, réutilisables et recyclables, ces contenants ont été brevetés et permettent de diminuer l’empreinte carbone de la fabrication et surtout du transport.

Hectarea (Castres-Gironde)

Hectarea permet aux particuliers d’investir facilement dans la terre agricole pour financer les agriculteurs soucieux de bien faire. Les particuliers peuvent investir dès 500€ dans la terre agricole et choisir le terrain et l’agriculteur qu’ils veulent accompagner. Hectarea finance uniquement des professionnels soucieux de bien faire : pratiques éco-responsables, agriculture biologique… tout en reconnectant les particuliers avec les agriculteurs.

Investir Ensemble (Angoulême) – PRIX RÉGÉNÉRATIF

Investir Ensemble a adopté un fonctionnement coopératif pour rénover, de manière écologique, des taudis des centres-villes de villes moyennes en Nouvelle-Aquitaine, afin de les louer à des publics en difficulté (intermittents, CDD, étudiants…). Elle fédère non seulement l’épargne mais aussi les compétences de 225 citoyens pour accélérer les projets et innover dans la sobriété énergétique, la rénovation…

Louise (Bordeaux)

Louise s’appuie sur des technologies avancées et des connaissances génétiques de pointe pour fournir aux prestataires de soins de santé et aux chercheurs des données exploitables et des thérapies innovantes pour maximiser les taux de réussite des traitements contre l’infertilité. La startup développe des logiciels collaboratifs pour aider les médecins et les acteurs pharmaceutiques à mieux comprendre et traiter l’infertilité. Le patient dispose d’un compagnon virtuel qui les aide à suivre toutes les étapes de son parcours et les vulgarise, tout en étant en relation avec son professionnel de soin.

Lynxter (Bayonne)

Lynxter fournit aux acteurs industriels et de la santé une solution de production personnalisée et responsable grâce à ses imprimantes 3D innovantes, permettant de produire au plus proche des besoins, en quantités justes, avec une phase de prototypage plus rapide et efficace, de réparer facilement…

Maloric (Le Bouscat)

Maloric est une entreprise innovante engagée dans la transformation de la mobilité maritime grâce à des technologies de propulsion vélique avancées. Son aile de kite permet de tirer parti des vents d’altitude pour une efficacité accrue, elle est conçue pour être facilement intégrée à une large variété de navires, de la plaisance aux flottes commerciales, et présente un encombrement très réduit. Maloric développe également un pilotage autonome de l’aile et des mécanismes de déploiement automatique.

Marie Curry (Bordeaux)

Marie Curry se positionne sur l’innovation sociale. L’entreprise a pour mission de valoriser les matrimoines culinaires – ces savoir-faire que des cuisinières passionnées se transmettent depuis des générations partout à travers le monde, précieux héritages culturels et puissants leviers d’intégration. Marie Curry emploie, dans son restaurant et via son service traiteur, uniquement en CDI des femmes réfugiées et issues de l’immigration en cuisine pour leur donner leur chance.

Midipile (Saint-Michel)

Midipile développe des véhicules intermédiaires, le chaînon manquant entre le vélo et la camionnette électrique, plus légers, plus économes et divisant par 10 les émissions d’équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à une camionnette diesel. Ces petits véhicules sobres et compacts fonctionnent avec des pédales et une assistance électrique. Ils seront vendus ou proposés au travers d’une offre de « green capacity as a service », tout compris et cousue main.

Mo.del (Le Haillan)

Mo.del a mis au point le Viti-Tunnel, système de couverture automatique des vignes pendant les pluies et les événements climatiques extrêmes. En prévenant le développement de maladies fongiques de la vigne (mildiou, black-rot et excoriose), Viti-Tunnel autorise des réductions du recours aux pesticides de plus de 90 %. Son système protège également contre le gel et la grêle.

MOON (Bordeaux) – PRIX COUP DE COEUR

Moon s’engage depuis 2019 contre la pauvreté énergétique en Afrique subsaharienne, en déployant des programmes innovants d’accès à l’énergie solaire pour les communautés les plus vulnérables qui vivent sans aucun accès à l’électricité. Parallèlement, elle lance en France des solutions d’autoconsommation solaires pour les particuliers. Elle associe chaque installation à des services personnalisés pour en maximiser l’impact : analyse de la consommation énergétique du ménage, étude de rentabilité, suivi de la production solaire, conseils personnalisés…

Ramdam Social (Bordeaux)

Ramdam Social lutte contre la précarité en… vendant des produits de consommation (protections périodiques, plats cuisinés…). La startup transforme les achats nécessaires du quotidien en achats utiles, qui aident ceux qui en ont besoin. Chaque paquet acheté donne lieu à un don en faveur des personnes défavorisées via des organismes partenaires comme le Secours populaire. 7 à 10% du CA est reversé à ces associations. En huit mois, près de 200.000 repas ont été ainsi co-financés.

Starfish Bioscience (Bordeaux)

Starfish Bioscience veut s’appuyer sur des bactéries sélectionnées pour leurs fonctions régulatrices de l’écosystème afin de régénérer le microbiote des sols, de restaurer sa fertilité et d’améliorer la santé des cultures tout en réduisant les besoins en intrants chimiques tels que les engrais et les produits phytosanitaires. Son procédé technologique breveté permet d’identifier les fonctions microbiennes perdues ou affaiblies dans les sols à traiter puis d’isoler les bactéries porteuses des fonctions d’intérêt pour les développer et les ramener dans le sol sous forme d’un biostimulant microbien.

Vasco (Bordeaux)

Vasco contribue à la décarbonation des logements et à la sortie de la précarité énergétique en finançant les projets de rénovation énergétique quand les aides et les prêts ne suffisent pas. La startup permet aux particuliers de financer leurs travaux sans s’endetter en monétisant une partie de leur patrimoine immobilier. L’entreprise apporte le capital nécessaire pour la rénovation en échange d’une part du bien.