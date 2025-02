Data marketing : la stratégie de Dékuple à l’heure de l’IA avec Bertrand Laurioz CEO du groupe.

Une stratégie de croissance hybride

Depuis sa transformation initiée au début des années 2000, Dékuple s’est imposé comme un acteur majeur du data marketing et de la communication. Dirigé par Bertrand Laurioz depuis 2019, le groupe conjugue croissance organique et acquisitions stratégiques pour construire un acteur qui compte sur l’échiquier du marketing digital.

Dékuple a opté pour un modèle de développement combinant expansion interne et acquisitions ciblées. En cinq ans, l’entreprise a réalisé douze acquisitions, notamment dans les domaines de la créativité (BrainSonic), du data marketing (Converteo) et de l’influence marketing (Reech). Cette stratégie de « build-up » repose sur un principe clair : intégrer des entreprises apportant des compétences nouvelles sans chercher à capter des parts de marché.

Parallèlement, l’entreprise poursuit une croissance organique soutenue, à parts égales avec les acquisitions, en développant des solutions innovantes pour ses clients.

Pour en parler nous recevons cette semaine dans le CLUB FRENCHWEB en partenariat avec CANALCHAT, Bertrand Laurioz, CEO du groupe de Data Marketing Dékuple





Intelligence artificielle : un levier transformateur

Conscient des bouleversements induits par l’intelligence artificielle, Dékuple a mis en place une stratégie ambitieuse pour l’intégrer à l’ensemble de ses activités. L’entreprise ne développe pas de modèles d’IA en propre, mais elle s’emploie à exploiter ces technologies pour optimiser les performances marketing.

Tous les collaborateurs ont bénéficié d’un programme de formation à l’IA, avec la mise en place d’un réseau d’évangélistes et de « champions IA » au sein des différentes entités du groupe. Cette démarche permet d’accélérer l’adoption des outils et d’adapter les offres aux nouvelles attentes des clients.

Un déploiement international stratégique

Déjà solidement implanté en France avec 900 collaborateurs, Dékuple a entrepris une expansion internationale pour accompagner ses clients à l’échelle européenne et mondiale. Des acquisitions récentes à Berlin, et Amsterdam marquent cette volonté d’élargir son champ d’action. L’entreprise veut renforcer son positionnement et être un partenaire de choix pour les grandes marques internationales, en les aidant à structurer et optimiser leurs stratégies de marketing et de communication sur un plan global.

Une gouvernance familiale, une vision long terme

Groupe familial contrôlé à hauteur de 80 %, Dékuplehttps://www.dekuple.com/ conserve une vision long terme. Son statut d’entreprise cotée lui impose une transparence financière rigoureuse, tout en lui laissant une grande liberté stratégique. Son faible endettement et sa gestion prudente lui permettent d’envisager sereinement de futures acquisitions et d’accélérer son développement.