TSS acquiert Dolist et renforce son expertise en marketing automation

Le groupe Total Specific Solutions (TSS) annonce l’acquisition de Dolist, son premier éditeur français spécialisé dans l’email et le SMS marketing. Cette opération marque l’entrée de TSS sur le marché français du marketing automation et s’inscrit dans sa stratégie de développement en Europe.

Créée en 2000, Dolist développe une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de concevoir et de diffuser leurs campagnes marketing et transactionnelles. Son offre inclut un outil de routage d’email et de SMS, un orchestrateur d’automatisation, un suivi de la délivrabilité et un module d’analyse des performances. La société accompagne 500 clients issus de l’administration publique, de l’assurance, de la culture et du tourisme.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Avec cette acquisition, TSS élargit son portefeuille de solutions logicielles. Déjà actif dans la santé, l’immobilier, l’éducation, la banque et la cybersécurité, le groupe intègre un acteur reconnu du marketing digital. « Nous avons déjà une société de logiciels e-mail et SMS marketing en Espagne, Aviva Voice, mais Dolist est la première à rejoindre le Groupe TSS dans ce domaine d’expertise en France », déclare Dorinda van Oosten, General Manager chez TSS. « Dolist possède les technologies et l’expertise nécessaires pour permettre aux clients de déployer des campagnes performantes. »

Dolist conserve son autonomie tout en bénéficiant des ressources de TSS. Jean-Paul Meilhanne devient directeur général, Denis Olivier, cofondateur et CTO, reste en charge de la R&D, et Jean-Paul Lieux, ancien PDG, accompagne la transition. « Nous avions besoin d’un actionnaire capable de nous apporter une vision long terme et la stabilité nécessaire à notre développement », explique Jean-Paul Lieux.

Dolist accède désormais au réseau d’origine canadienne Constellation Software Inc. (CSI), maison-mère de TSS, qui regroupe 1 200 éditeurs de logiciels B2B. « Nous aurons l’occasion d’échanger avec d’autres éditeurs Martech du groupe et d’adopter leurs meilleures pratiques », souligne Jean-Paul Meilhanne.