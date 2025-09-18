De la RPA à l’Agentic AI : EvoluteIQ lève 44 millions d’euros pour attaquer UIpath et Service Now

Depuis une quinzaine d’années, l’automatisation des processus métier est passé du RPA (Robotic Process Automation), centrée sur la reproduction de tâches répétitives, aux plateformes Low-Code et No-Code, qui ont permis aux directions métiers de concevoir leurs propres applications et workflows, pour désormais développer l’Agentic AI, une orchestration proactive des processus portée par des agents autonomes capables de prendre des décisions complexes.

Cette adoption de nouvelles solutions répond à un besoin stratégique des grandes entreprises, en particulier celles opérant dans des environnements régulés comme la banque, l’assurance, la santé ou les télécoms, non pas pour seulement automatiser des tâches isolées, mais afin de gérer l’ensemble des opérations critiques avec rapidité, conformité et résilience.

Du réactif au proactif

Les plateformes de RPA ont largement contribué à démocratiser l’automatisation, mais elles restent limitées à l’exécution de scripts sur des tâches prévisibles. À l’inverse, les architectures agentiques introduisent une logique proactive, les agents d’IA interagissent, s’adaptent aux changements et orchestrent des processus de bout en bout. On passe ainsi d’une logique de « robots de bureau » à une couche intelligente capable d’anticiper, d’apprendre et d’optimiser en continu.

Pour les entreprises, cela signifie moins de dépendance à des chaînes d’outils fragmentées, une meilleure gestion des données et une capacité accrue à intégrer l’IA générative dans la prise de décision opérationnelle.

EvoluteIQ, un exemple de cette bascule

Fondée en 2019 à Stockholm, EvoluteIQ illustre cette mutation. Sa plateforme EIQ, construite sur une Agentic Mesh Architecture (aMa) et un AI Workbench, unifie l’orchestration de processus, l’intégration de données et la décision assistée par IA générative dans un environnement Low-Code/No-Code/Pro-Code, qui s’adresse directement aux grandes organisations régulées.

Un marché en recomposition

La montée en puissance de l’Agentic AI place EvoluteIQ face à des concurrents établis comme UiPath, Automation Anywhere, Appian ou ServiceNow qui ajoutent des briques d’IA sur des plateformes conçues initialement pour la RPA ou le BPM,

Approche Exemples Caractéristiques Limites RPA classique UiPath, Automation Anywhere Automatisation réactive de tâches répétitives Peu flexible, limité aux scripts Low-Code/BPM Appian, ServiceNow Orchestration + développement rapide Ajout secondaire d’IA, dépendance aux intégrations Agentic AI EvoluteIQ Orchestration proactive, AI-native, multi-agents Technologie encore émergente, adoption à structurer

La confiance des investisseurs

La dynamique de ce marché explique l’intérêt croissant des fonds de croissance. En septembre 2025, EvoluteIQ a levé 44 millions d’euros auprès de Baird Capital, avec l’entrée de Daina Spedding et Mark Donnelly à son conseil d’administration. Ce financement doit permettre à la société d’accélérer son expansion internationale et de consolider sa position dans l’automatisation agentique pour entreprises régulées. La startup a levé 62 millions d’euros depuis sa création.