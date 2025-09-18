FINARY lève 25 millions d’euros pour accélérer sur l’IA appliquée à la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine vit une mutation profonde, portée par l’essor de l’intelligence artificielle et par le besoin croissant de solutions accessibles et indépendantes. La fintech française Finary mise sur cette convergence pour transformer la manière dont les Européens administrent leurs finances personnelles.

Depuis sa création en 2021, l’entreprise a fait de la transparence et de la technologie ses deux leviers principaux. Sa plateforme permet d’agréger l’ensemble d’un patrimoine (comptes bancaires, immobilier, métaux précieux, cryptomonnaies) et d’en optimiser la gestion grâce à l’automatisation. L’objectif annoncé est de rendre accessibles des services traditionnellement réservés à une clientèle privée et fortunée.

Avec cette nouvelle étape de financement, Finary entend renforcer ses outils d’optimisation patrimoniale en développant des agents d’IA capables d’analyser en temps réel les comportements financiers et de proposer des stratégies personnalisées. Ces agents doivent aussi faciliter l’allocation d’actifs dans des véhicules comme les plans d’épargne en actions (PEA), les plans d’épargne retraite (PER) ou les comptes-titres ordinaires (CTO). La société vise un encours de cinq milliards d’euros gérés d’ici trois ans.

En France, près de 2 000 milliards d’euros sont investis dans des placements dont le rendement demeure inférieur à l’inflation, selon la Banque de France. Dans le même temps, un transfert générationnel de patrimoine d’une ampleur inédite s’annonce avec 450 milliards d’euros qui seront transmis chaque année dans le monde d’ici 2030, selon les projections de HSBC. Les nouveaux héritiers, majoritairement millennials et génération Z, affichent des attentes différentes vis-à-vis de leurs conseillers financiers, et 87 % d’entre eux prévoyent de changer d’interlocuteur à horizon 2030.

Pour Mounir Laggoune, cofondateur et président de Finary, l’IA représente un levier décisif : « Chez Finary, notre mission est de mettre l’argent au travail afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. En combinant gestion du budget, suivi, investissement dans les meilleures solutions, accompagnement et éducation financière à grande échelle, nous faisons tomber les barrières qui empêchent les Européens d’investir. Cette Série B nous donne encore plus de moyens pour accélérer le développement en investissant massivement dans l’IA. Nous sommes très heureux de voir Paypal Ventures, qui est un acteur majeur de la finance, rejoindre notre aventure, et ambitionnons de dépasser les 5 milliards d’euros d’encours d’ici 3 ans. »

Fondée en 2021 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, Finary a levé au total 38 millions d’euros depuis son lancement. La Série B de 25 millions d’euros a été menée par Paypal Ventures, avec la participation de LocalGlobe, Hedosophia, Shapers ainsi que de ses investisseurs historiques Y Combinator et Speedinvest. Des business angels tels qu’Axel Weber, ancien président de la banque centrale allemande et d’UBS, ou Harsh Sinha, CTO de Wise, participent également au tour de table. Rentable depuis 2024, Finary revendique aujourd’hui plus de 600 000 utilisateurs et une communauté active sur sa chaîne YouTube et son forum.