Cartes pro : GREENWAY privilégie la dette à l’equity avec un financement de 32 millions d’euros

La structuration financière des startups se transforme au gré de la maturité des marchés et des cycles d’investissement. Les startups ont longtemps privilégié d’importantes levées en capital-risque, impliquant une hypercroissance au détriment de leur rentabilité. Le ralentissement du marché depuis 2022 a changé la donne. La dette, hier perçue comme un outil inaccessible, devient un levier privilégié par les acteurs capables de démontrer une traction rapide et un modèle proche du break-even.

Les montages hybrides, combinant capital et dette, se multiplient, particulièrement dans la fintech, où ils constituent à la fois un choix stratégique et un signal adressé aux investisseurs.

L’exemple de Greenway, startup parisienne spécialisée dans les cartes professionnelles, illustre cette évolution, finalisé un financement de 32 millions d’euros, dont seulement 2 millions en equity apportés par Socadif Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, et par plusieurs business angels dont Étienne Portais (ex Maddyness) et Philippe Englebert (Lazard, et ex Conseiller de Cédric O puis d’Emmanuel Macron). Les 30 millions restants proviennent d’un pool d’investisseurs institutionnels sous forme de dette.

Fondée fin 2023 par Pierre-Yves Roizot, ancien CEO de Mooncard, et Alexandre Smadja, ex Chief Banking Officer de la même société, Greenway a lancé en février 2025 une carte professionnelle dite all in one. Cette carte unique regroupe sur un seul support des usages jusqu’ici éclatés entre titres-restaurant, cartes mobilité, corporate, voyages ou cadeaux. Là où Swile se concentre sur les avantages salariés et où Qonto cible les PME avec une offre bancaire intégrée, Greenway propose une solution transversale pensée pour les directions financières et les ressources humaines, leur permettant de rationaliser l’administration des dépenses et d’accéder à une vision consolidée et en temps réel des flux, intégrant également leur impact RSE.

En six mois, la société revendique plusieurs dizaines de milliers de salariés équipés chez ses clients et prévoit d’atteindre un ARR de 6 millions d’euros d’ici la fin de l’année, avec un objectif de rentabilité à horizon fin 2025.

Greenway, incubée par Platform 58 (La Banque Postale), s’appuie déjà sur un portefeuille de clients comprenant la SNCF, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est, ou encore plusieurs services départementaux d’incendie et de secours. En intégrant un mécanisme philanthropique, le 1%forAll, qui convertit chaque dépense en don pour une fondation adossée à l’entreprise, la société ajoute une dimension RSE qui renforce l’attractivité de son offre dans un contexte où le reporting extra-financier devient un enjeu clé pour les grandes organisations.