De l’entretien au matching continu, comment les agents IA redéfinissent le recrutement

La rencontre entre candidats et recruteurs n’échappe plus à la vague de l’intelligence artificielle. La jeune société britannique Jack & Jill en fait la démonstration avec une approche inédite du recrutement : des agents conversationnels autonomes capables de mener des échanges, d’évaluer les compétences et de rapprocher les bons profils des bons postes. Une évolution qui transforme en profondeur la manière dont les entreprises identifient et engagent les talents.

Jack, l’un des deux agents IA développés par la startup, dialogue directement avec les candidats pour comprendre leurs expériences, leurs aspirations et leur style de travail. Ces conversations structurées permettent d’enrichir une base de données contextualisée, bien au-delà du simple CV. Jill, son pendant du côté entreprise, échange avec les équipes RH pour qualifier les besoins, capter les nuances de poste et identifier les meilleurs profils à partir des informations collectées par Jack. Ensemble, les deux agents fonctionnent comme un binôme numérique capable de piloter tout le processus d’appariement entre offre et demande d’emploi.

Cette approche met fin à la fragmentation des outils RH traditionnels, où les systèmes d’information, les tableaux de suivi et les job boards coexistent sans réelle interopérabilité. En centralisant les échanges et les données conversationnelles, Jack & Jill ambitionne d’offrir une plateforme de recrutement plus fluide, réactive et mesurable. L’entreprise revendique déjà plus de 49 000 interactions menées avec des candidats et plusieurs centaines d’équipes RH partenaires, notamment au sein de sociétés londoniennes à forte croissance. Les données collectées servent à affiner en continu les modèles de recommandation et à améliorer la précision du matching.

Fondée en 2025 à Londres par Matthew Wilson et Saaras Mehan, Jack & Jill a levé 17 millions d’euros (20 millions de dollars) en seed auprès de CREANDUM, avec la participation de ADA VENTURES, DIG VENTURES, ENTREPRENEUR FIRST, FIREDROP, REPEAT.VC, EPISODE1 VENTURES et PLAYFAIR. Le tour inclut également plus de 75 business angels, dont Nico Rosberg et des représentants de LOVABLE, ANTHROPIC et ELEVENLABS. La société prévoit d’utiliser ces fonds pour établir une filiale à San Francisco, renforcer ses équipes techniques et marketing, et accélérer le déploiement de sa plateforme de recrutement assistée par IA sur le marché américain.