[DECODE HEALTH] Inato, la HealthTech qui aide les labos à mieux gérer leurs essais cliniques

Pour accélérer son développement aux Etats Unis, Inato vient de lever 14 millions de dollars pour aider les laboratoires pharmaceutiques dans le pilotage de leurs essais cliniques. Nous recevons pour ce nouveau Decode Health le Docteur Jean David Zeitoun, Gastro-entérologue et hépatologue, qui a co fondé Inato. L’occasion de revenir sur les derniers développements de la startups et ses enjeux de croissance. nous est également offerte pour mieux comprendre les enjeux des données dans le secteur au travers d’une actualité chargée.

