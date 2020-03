[DECODE Health] La borne désinfectante d’EverCleanHand est victime de son succès

Avec la propagation du coronavirus, le gel hydroalcoolique est devenu une denrée rare. La start-up EverCleanHand propose une alternative à travers une borne désinfectante des mains sans savon et connait un fort succès depuis le début de la crise sanitaire. Mais malgré une forte accélération de la demande, il est difficile pour la jeune pousse de délivrer l’ensemble des machines commandées par des grands groupes mais aussi par des hôpitaux. « Nous gérons cet afflux de demande avec beaucoup de frustration car nous sommes une start-up de 8 personnes avec un besoin de se structurer et surtout notre produit a besoin de composants que nous achetons à des sous-traitants qui sont arrêtés. Une fois notre stock épuisé, nous sommes dans l’incapacité de produire plus de machines« , reconnait Asbed kechichian, fondateur d’EverCleanHand.

