Coronavirus : pourquoi le moral des collaborateurs ne doit pas être négligé

Confinement, télétravail, stress… La crise sanitaire actuelle met les émotions de chacun à rude épreuve. Mathilde Briere, psychologue sociale au sein du cabinet Stimulus, spécialisé dans la psychologie au travail. , met en avant que la valorisation et la confiance sont essentielles pour garder ses collaborateurs engagés malgré la situation complexe. « Il y a un effort à effectuer sur la valorisation des efforts de chacun. Les managers et les chefs d’entreprise doivent se montrer à l’écoute et faire preuve d’empathie. Il faut accepter l’expression des émotions de ses collaborateurs. C’est un élément très important. La confiance est également un prérequis pour les conserver engagés », conseille Mathilde Briere.

Mais le confinement finira par se terminer et le retour au quotidien sera également une période charnière surtout pour l’organisation du travail. « Au moment du retour au travail, il y aura de la résilience opérationnelle. Mais ce temps sera très intéressant car nous allons repenser les organisations classiques du travail car les organisations auront été obligées de s’adapter et de trouver de nouveaux modes de fonctionnement », affirme Mathilde Briere, psychologue.

