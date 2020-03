[DECODE Health] « Le numérique permet d’accompagner les professionnels de santé et leurs formateurs »

Les infirmiers et le corps médical sont extrêmement sollicités en cette période d’épidémie. Mais les étudiants en médecine et pour devenir infirmiers sont également impactés à cause de la problématique du suivi de leurs cours.

Pour éviter de perdre plusieurs semaines d’enseignement, la start-up SimforHealth propose des formations gratuites pour les étudiants infirmiers. Jérôme Leleu, cofondateur de SimforHealth revient sur les raisons de cette offre gracieuse au lieu d’un prix habituel de 5.000 à 12.000 euros par institut de formation en soins infirmiers (IFSI) pour environ 200 étudiants. « Beaucoup d’IFSI ont besoin d’une plate-forme de formation numérique pour continuer à former leurs étudiants durant cette période », explique Jérôme Leleu.

Chaque année, environ 30 000 étudiants infirmiers sont diplômés en France dont le rôle est primordial au sein du corps médical. Un arrêt de la formation des étudiants serait risqué. « Le numérique est un apport et permet aujourd’hui d’accompagner les professionnels de santé et leurs formateurs », affirme Jérôme Leleu, cofondateur de SimforHealth.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jérôme Leleu, cofondateur de SimforHealth :

