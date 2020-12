[DECODE Market] Palantir, Ant Group et Altice Europe : 3 destins très différents sur les marchés boursiers

Dans Decode Market, un rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, nous faisons le point sur l’actualité boursière de l’écosystème numérique avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro.

Si le mois de novembre a été globalement positif pour les marchés boursiers dans le monde entier, rassurés par la victoire de Joe Biden contre Donald Trump lors de l’élection américaine et l’annonce de résultats prometteurs pour plusieurs vaccins anti-Covid-19, les dernières semaines n’ont pas eu la même saveur pour toutes les entreprises cotées. Parmi elles, Palantir, Ant Group et Altice Europe ont ainsi connu des peines diverses au cours du mois de novembre.

Pour Palantir, énigmatique société d’analyse de données accusée de participer à la surveillance de masse et critiquée pour ses liens étroits avec les forces de l’ordre, tout va pour le mieux. Après une entrée remarquée à Wall Street en cotation directe fin septembre, la société dont le plus gros actionnaire est Peter Thiel, une figure controversée du secteur Tech qui fut un des premiers investisseurs dans Facebook et a apporté son soutien à Donald Trump en 2016, a vu son action s’envoler durant les dernières semaines. Car si l’entreprise ne gagne pas encore d’argent (elle a perdu 580 millions de dollars l’an dernier pour un chiffre d’affaires de 743 millions de dollars), elle suscite la convoitise et les fantasmes les plus fous dans la Tech américaine et mondiale.

Bonheur chez Palantir, malheur chez Ant Group

Si l’heure est à la fête chez Palantir, ce n’est vraiment pas le cas chez Ant Group. Et pour cause, le bras financier d’Alibaba, qui compte 731 millions d’utilisateurs mensuels actifs sur sa plateforme de paiement Alipay, a vu son IPO, qui devait être la plus grosse entrée en Bourse de tous les temps (34,4 milliards de dollars, soit 27,4 milliards d’euros), interrompue in extremis. Un coup de tonnerre inattendu derrière lequel se cache le Parti communiste chinois (PCC) pour couper les ailes d’un groupe privé, à l’influence toujours plus grande. Une manière de refroidir les ardeurs de Jack Ma, l’emblématique fondateur d’Alibaba qui a paru accuser les régulateurs chinois de ne pas comprendre les besoins des consommateurs et d’entraver l’innovation dans le secteur de la FinTech, et les ambitions de géants de la Tech chinoise à l’appétit démesuré.

Pendant qu’Ant Group peine à faire ses débuts en Bourse, Altice Europe s’en éloigne. Le milliardaire Patrick Drahi, fondateur et actionnaire majoritaire d’Altice Europe, a en effet lancé officiellement l’offre publique qu’il avait annoncée en septembre pour racheter le solde du groupe de télécoms et de médias et le retirer de la Bourse d’Amsterdam où il est actuellement coté. Altice Europe, qui contrôle notamment l’opérateur SFR, la radio RMC et le groupe BFM, avait annoncé en septembre un «accord conditionnel» avec Patrick Drahi. A la suite de l’opération, d’un montant total prévu de 2,5 milliards d’euros, le titre du groupe doit être retiré de la Bourse « dès que possible». Patrick Drahi, qui détient actuellement 77,6% du capital du groupe, restera ainsi seul maître à bord.

