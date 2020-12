Retail: Ankorstore lève 25 millions d’euros auprès d’Index Ventures

Ankorstore, une marketplace B2B mettant en relation marques et petits commerçants, lève 25 millions d’euros en série A auprès d’Index Ventures et des investisseurs historiques Global Founders Capital, Alven et Aglaé Ventures. La startup française avait réalisé une première levée de fonds de 6 millions d’euros en novembre 2019 lors de son lancement. Cette opération intervient dans un contexte particulier, dans lequel les petits commerçants, fragilisés par la crise, peinent à rivaliser avec les grandes surfaces et les géants du e-commerce.

Ankorstore a vu le jour en 2019 sous l’impulsion de Pierre-Louis Lacoste, Nicolas d’Audiffret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin, tous les quatre issus du monde du retail avec des expériences respectives chez Etsy, A Little Market et Vestiaire Collective. La startup ambitionne de soutenir les petits commerçants face aux géants du e-commerce, à l’instar d’Amazon. « Grâce à nos investissements passés dans des entreprises comme Etsy, Just eat, Deliveroo, Farfetch, Trouvaille ou Good eggs, nous croyons dans les plateformes qui aident les marques et les détaillants indépendants à rivaliser à armes égales avec les géants de l’Internet », commente Martin Mignot, partner chez Index Venture. « Notre investissement dans Ankorstore s’inscrit dans cette vision : en facilitant le sourcing des boutiques auprès des marques indépendantes, nous leur donnons la possibilité de se faire une place dans les grandes rues et de devenir l’épine dorsale du commerce indépendant dans toute l’Europe. »

« Sourcer » des marques inconnues des géants d’Internet et de la distribution

La plateforme d’Ankorstore permet ainsi aux commerçants de sélectionner des produits parmi des milliers de marques afin d’enrichir leur offre, ainsi que de « sourcer » des marques tendances françaises et européennes qui ne sont pas commercialisées par les géants du e-commerce ou de la grande distribution. La marketplace représente aussi l’occasion pour les jeunes marques de distribuer facilement leurs produits dans des boutiques à travers toute l’Europe.

Présent en France, Espagne, Autriche, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Suisse et Luxembourg, Ankorstore revendique un catalogue de plus de 2 000 marques dans les secteurs de la décoration, mode, accessoires, beauté ou encore épicerie fine, ainsi que 15 000 boutiques sur sa marketplace. Gratuite pour les commerçants, la plateforme se rémunère en prélevant une commission de 15% sur les ventes des marques.

Ankorstore : les données clés

Fondateurs : Pierre-Louis Lacoste, Nicolas d’Audiffret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : Retail

Activité : marketplace B2B pour faciliter les échanges entre les marques et les petits commerçants

Financement : 25 millions d’euros en série A en décembre 2020 auprès d’Index Ventures et des investisseurs historiques Global Founders Capital, Alven et Aglaé Ventures.