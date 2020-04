Les machines pourront-elles bientôt dialoguer avec nous en langage naturel?

Parmi les plus grands fantasmes de l’intelligence artificielle, la maîtrise de la parole et du langage par les machines est tenace. La culture populaire regorge de robots humanoïdes capables de parler et pourquoi pas de dominer le monde des humains. La réalité est encore loin de ces résultats, mais le sujet avance très vite et se place aujourd’hui comme un des plus intéressants du champs de l’intelligence artificielle.

À la tête de cette révolution, Hugging Face offre des outils open source pour faire avancer la recherche. Clément Delangue, co-fondateur de la startup franco-américaine, nous en dit plus sur les bouleversements récents du côté scientifique pour bien apprécier les bénéfices réels de l’application de ces techniques en entreprise. Contrairement à beaucoup d’acteurs, Clément n’a pas peur de voir les GAFA cracker le secret du traitement automatique du langage pour leur seul bénéfice, au contraire, il milite pour une approche communautaire et open source.

Domaine passionnant, le NLP met en jeu de nombreuses avancées récentes des techniques de machine learning et de deep learning, mais il cristallise aussi leurs limites techniques et philosophiques. Clément Delangue et Hugging Face en sont conscients et travaillent déjà sur l’étape suivante, pour des algorithmes plus intelligents, plus transparents et plus faciles à expliquer.

