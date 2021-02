[DECODE Market] Quelles sont les IPO les plus attendues en 2021 ?

Dans Decode Market, un rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, nous faisons le point sur l’actualité boursière de l’écosystème numérique avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro. Dans cette première émission de l’année, nous nous penchons avec lui sur les entrées en Bourse qui suscitent le plus d’attentes à Wall Street. Sans surprise, les sociétés ayant bénéficié des restrictions pour freiner la propagation du Covid-19 sont à l’honneur.

Après une année 2020 historique marquée par un nombre record d’introductions en Bourse à Wall Street dans l’écosystème technologique (420 IPO lancées pour 145 milliards de dollars levés), la vague boursière devrait garder la même amplitude en 2021. Dans la continuité d’un second semestre 2020 durant lequel la machine boursière s’est emballée avec des IPO très attendues, à l’image d’Airbnb (location de logements entre particuliers), Palantir (analyse de données) et Snowflake (stockage de données dans le cloud), de nouvelles entreprises technologiques envisagent de faire leurs débuts sur les marchés boursiers au premier semestre 2021. C’est le cas notamment de Coinbase, plateforme d’échanges de cryptomonnaies qui profite de l’envolée du bitcoin, et d’Instacart, service de livraison de courses à domicile.

Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, nous livre quelques clés de compréhension sur ces deux opérations :

Une rivalité naissante entre Apple et Facebook

Pendant que des start-up rêvent de Wall Street, les GAFAM continuent quant à eux leur quête vers les sommets. Parmi eux, Apple et Facebook ont sans surprise annoncé des résultats trimestriels stratosphériques à l’issue de la période courant entre octobre et décembre. Sur celle-ci, Apple a même franchi le cap des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois de son histoire (111,4 milliards de dollars pour un résultat net ressortant à 28,8 milliards de dollars). Le groupe est porté par les ventes des iPhone 12, premiers terminaux de la marque à la pomme compatibles avec la 5G, mais aussi sa stratégie de diversification dans les services numériques (Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade…) et les accessoires connectés (AirPods, Apple Watch…).

Malgré un modèle économique très différent, Apple est en train de devenir le principal ennemi de Facebook. «Nous considérons de plus en plus Apple comme l’un de nos plus grands rivaux», a ainsi déclaré Mark Zuckerberg. Pourtant englué dans les controverses et les scandales politiques en raison de l’usage qui est fait des données des utilisateurs et l’intense circulation de la désinformation sur ses différentes plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp…), le patron du géant des réseaux sociaux n’a pas hésite à attaquer la marque à la pomme sur son terrain de prédilection : la confidentialité des données personnelles. Zuckerberg, qui estime que WhatsApp est «supérieur» à la messagerie d’iOS, le système d’exploitation des appareils mobile d’Apple, ne digère pas en réalité la décision du fabricant de l’iPhone de bientôt obliger les développeurs d’applications à demander aux usagers leur permission pour les suivre à la trace. Un changement qui impacte directement le modèle économique de Facebook basé sur le ciblage publicitaire…