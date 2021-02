[Livre Blanc] IDE: l’impact économique d’un bon environnement de développement

Forrester Consulting a évalué l’impact financier potentiel de l’adoption par une entreprise d’IntelliJ IDEA, l’IDE phare de JetBrains pour le développement JVM. Selon cette étude indépendante, l’adoption d’IntelliJ IDEA par une entreprise génère des résultats tangibles en moins de 6 mois. À horizon trois ans, le retour sur investissement (ROI) est de 850%. Son rapport propose l’analyse détaillée des avantages, coûts, risques et opportunités liés à l’adoption d’IntelliJ IDEA.



