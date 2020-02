[DECODE Market] Tesla, Spotify, Alphabet: trois valeurs à suivre en 2020

Nous vous proposons Decode Market, un nouveau rendez-vous avec notre partenaire eToro. Chaque mois, nous décoderons les sociétés de la Tech d’un point de vue business, produit, marketing, concurrentiel, et confronterons cette analyse à leurs performances boursières avec Antoine Fraysse Soulier, responsable de l’analyse marché chez eToro.

Dans ce second numéro nous évoquons les perspectives 2020 de Tesla, Spotify et Alphabet

Tesla, plus qu’un constructeur automobile, une véritable data company

48 ans, Elon Musk est un personnage singulier. Née en Afrique du sud, il dévore les livres de science fiction au point d’épuiser le stock de la bibliothèque municipale. A 17 ans Elon Musk émigre seul au Canada, dont il obtient la nationalité avant de s’inscrire à l’Université de Pennsylvanie pour étudier le commerce et la physique. Il sera par la suite admis à Stanford pour un doctorat en physique énergétique.

En parallèle de sa thèse sur l’énergie solaire, Elon Musk co-fonde sa première startup, Zip2. Il co fondera en 1999 Paypal cédé 1,5 milliards de dollars à eBay en 2002. Il accélère alors ses projets les plus fous à commencer par SpaceX, avec l’ambition de coloniser Mars. En 2004 il prend la direction générale de Tesla Motors.

Si beaucoup voient dans Tesla un précurseur de l’automobile électrique, Tesla est surtout une data company: toutes les informations possibles fournies par ses utilisateurs sont enregistrée par le constructeur, afin d’améliorer son logiciel, qui est l’un des meilleurs autopilote autorisé à rouler dans le monde.

C’est sur ce Challenge qu’Elon Musk se concentre le plus, même si les sujets de production, de livraison de nouveaux modèles sont importants pour Tesla.

Spotify se diversifie dans le podcasting, tout en faisant un bras de fer aux majors

Pour faire face à Apple Music, le suédois Spotify accélère son développement dans le podcasting, investissant dans G imlet media, Anchor FM, plus de 400 millions de dollars. Un choix original qui dynamise tout l’écosystème. Spotify propose aujourd’hui plus de 700 000 podcasts et 50 millions de titres musicaux. Spotify comptabilise 271 millions d’utilisateurs dont 124 millions abonnés à une offre payante. Depuis son lancement la société à reversé plus de 15 milliards de dollars aux ayants droits. En 2019 malgré un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros en progression de 28%, Spotify enregistre encore 186 millions d’euros de pertes. Spotify a engagé un bras de fer avec les majors pour que leurs rémunérations soient basées sur l’écoute réelle des internautes et non sur un minimum garanti en fonction du nombre d’abonnés payants au service.

YouTube, un investissement très rentable pour Alphabet

Alphabet a enfin dévoilé les revenus de YouTube . Les publicités sur YouTube ont permis d’engranger un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars sur le trimestre et de 15,15 milliards sur l’ensemble de l’exercice. Les revenus des 22 millions d’abonnés grossissent également et s’approchent désormais des 3 milliards de dollars de revenus annuels.

Toutefois le chiffre d’affaires du groupe a en effet été inférieur aux attentes à 46,075 milliards de dollars (+17% sur un an) alors que les analystes avaient tablé sur 46,9 milliards. Le bénéfice d’exploitation qui s’établit à 9,3 milliards a lui aussi déçu par rapport aux prévisions des analystes (9,9 milliards).

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. Le Groupe eToro rassemble la plateforme eToro, espace d’investissement et d’échange de multiples actifs financiers, et eToroX, qui gère le portefeuille crypto et la place de marché de l’entreprise. eToro, leader mondial des plateformes de trading social , offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 12 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.