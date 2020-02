SEO: Eskimoz lève 17 millions d’euros pour s’étendre en Europe

Eskimoz, agence spécialisée dans le référencement naturel, lève 17 millions d’euros auprès de Momentum. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fond.

Lancé en 2010 par Andréa Bensaid, Eskimoz développe un service de formation au référencement naturel destiné aux entreprises. Eskimoz promet en effet d’accompagner les professionnels dans leur quête d’un meilleur positionnement sur Google, d’établir une e-réputation et de favoriser certains mots clés dans la sémantique du site du client. La startup compte parmi ses clients Franprix, MAAF, Meetic, PWC, Printemps, Crédit du Nord, Speedy, ou encore Arval.

Sur le marché du référencement web, Eskimoz doit faire face à des acteurs français déjà bien ancrés tel que Primelis, spécialiste des stratégies d’acquisitions web (SEO, SEA, social, ads, display), qui a levé 11 million d’euros en septembre dernier.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Eskimoz ambitionne notamment d’investir en R&D et d’élargir sa clientèle avec de plus grandes entreprises. La startup basée à Boulogne-Billancourt compte 80 collaborateurs et entend recruter davantage. Eskimoz ambitionne également de s’étendre en France et de conquérir l’Europe, en commençant par Bruxelles et Madrid d’ici la fin de l’année puis Berlin et Londres par la suite.

Eskimoz : les données clés

Fondateur : Andréa Bensaid

Création : 2010

Siège social : Boulogne-Billancourt, Île-de-France

Effectifs: 80

Secteur : référencement web

Marché : formation au référencement naturel

Concurrents: Primelis

Financement : 17 millions d’euros en février 2020 auprès de Momentum.