[DECODE Quantum] A la rencontre d’Anthony Leverrier, chercheur quantique à l’INRIA

Nous voici dans le 54e épisode des entretiens Decode Quantum où, Olivier Ezratty et Fanny Bouton accueillent Anthony Leverrier d’Inria, après avoir reçu Harold Ollivier qui coordonne la recherche dans le quantique chez Inria.

Anthony Leverrier est chercheur Inria depuis 2012, dans l’équipe COSMIQ anciennement SECRET (8 chercheurs, en cryptographie symétrique, et cryptographie basée sur les codes, ainsi qu’en algorithmique et correction d’erreur quantique, notamment Jean-Pierre Tillich qui avait encadré la thèse de Harold Ollivier, André Chailloux sur les algorithmes, et Maria Naya-Plasencia qui a développé la cryptanalyse quantique de la crypto symétrique).

Au départ, il était ingénieur de l’école Polytechnique. Il a ensuite réalisé une thèse de doctorat à Télécom Paris sur la distribution quantique de clés puis deux post-docs à l’ICFO en Espagne et à l’ETH Zurich. Il est notamment spécialisé en codes de correction d’erreurs.