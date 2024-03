[DECODE Quantum] A la rencontre de Jay GAMBETA, VP of IBM Quantum

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

In their third Decode Quantum episode in English after Simone Severini from AWS and Tommaso Calarco from Julich, Fanny Bouton and Olivier Ezratty are with Jay Gambetta from IBM. And he welcomed them since they recorded this episode near his office at IBM Yorktown Heights Research lab in New York state. This is the 68th episode of Decode Quantum.

Jay Gambetta is a quantum physicist. Born in Australia, he did his thesis there at Griffith University in a quantum foundations theme. He then worked on superconducting qubits as a post-doc at Yale University and the Institute of Quantum Computing of Waterloo University in Ontario, Canada. He then joined IBM in 2011 and became in 2019 the VP in charge of all things quantum computing: hardware, software and business development. He is also an American Physical Society fellow, an IEEE fellow, and an IBM fellow.

FANNY BOUTON | 00:00.288

OLIVIER EZRATTY | 00:31.136

JAY GAMBETTA | 00:45.780

OLIVIER EZRATTY | 00:46.580

JAY GAMBETTA | 01:27.971

OLIVIER EZRATTY| 01:28.476

FANNY BOUTON | 02:08.509

JAY GAMBETTA | 02:23.446

Oui, alors… J’ai fait mes études en science du laser parce que les lasers ont l’air cool. J’ai donc fait un diplôme à la fois en physique et en premier cycle pour étudier l’importance des lasers et je pense que les cours que j’ai trouvés sont les plus difficiles et les plus stimulants. étaient l’informatique quantique et en Australie, vous étudiez ce sujet appelé, vous faites cette partie de votre premier cycle appelée avec spécialisation, alors j’ai décidé que je ferais mon projet spécialisé sur le tir de lasers dans des atomes et la mesure de sections efficaces et je me suis retrouvé vraiment intéressé par l’informatique quantique. l’électrodynamique, l’informatique quantique et tous ces sujets qui m’ont finalement amené à dire que si je ne comprends pas les mathématiques, je devrais peut-être faire un doctorat sur les fondements de la mécanique quantique. Et c’est comme ça que je me suis retrouvé à faire un doctorat et à essayer de comprendre et de comprendre ce qu’impliquaient ces mathématiques et toutes ces choses. Donc, beaucoup de décisions justes qui m’ont finalement conduit là-bas, mais en essayant toujours de comprendre cette intersection de la physique, de l’ingénierie et du quantique.

FANNY BOUTON | 03:40.252

JAY GAMBETTA | 03:47.014

Je ne me souviens pas exactement du titre de ma thèse, mais il y avait cette partie des fondements où l’on pouvait imaginer que… L’équation de Schrödinger était fausse et devait être remplacée par ce qu’on appelle une équation de Schrödinger non linéaire. Et beaucoup de gens ont dit : eh bien, cela pourrait être la bonne équation. Et cela a donc conduit mon directeur de thèse très tôt à la limite de l’époque où les systèmes étaient markoviens. Le bain interagissant avec le système avait donc une mémoire courte. Cela a donné lieu à de nombreux débats et de nombreux scientifiques célèbres ont montré que ces équations de Schrödinger pouvaient être comprises comme des choses appelées trajectoires quantiques. Et donc le modèle de mesure et les prédictions sur la manière de comprendre comment mesurer en continu un système les expliquaient. Et donc ce débat a eu lieu bien avant que j’arrive, je pense, vers 93, 94. Et puis l’ensemble d’équations disait, eh bien, imaginez que nous ne nous rapprochons pas du monde comme markovien. Le monde a vraiment de la mémoire. Et puis un nouvel ensemble d’équations de Schrödinger non linéaires est apparu. Ma thèse vise donc à montrer que même avec ce nouvel ensemble d’équations de Schrödinger dotées d’une mémoire, cela n’a pas résolu le débat et n’a pas déterminé quel modèle de mécanique quantique était correct. Il s’agissait donc de dynamiques non markoviennes et d’en comprendre les fondements. Et cela a conduit à beaucoup de choses de… Eh bien, lorsqu’un système interagit avec son environnement et possède de la mémoire et que vous la mesurez, quelles implications cela signifie-t-il et des choses comme celle-ci.

OLIVIER EZRATTY| 05:42.167

JAY GAMBETTA | 05:43.909

OLIVIER EZRATTY| 05:44.769

JAY GAMBETTA | 05:49.533

OLIVIER EZRATTY| 05:54.877

JAY GAMBETTA | 06:08.579

C’est un physicien très célèbre sur lequel il a travaillé euh comme j’ai dit qu’il était l’un de ceux qui ont montré ces trajectoires quantiques et leurs modèles euh la façon dont j’ai commencé à travailler avec lui, il a suivi ce cours sur les équations différentielles stochastiques et l’électrodynamique quantique et j’ai apprécié le cours, donc j’ai eu ça pour mon doctorat en Australie, vous avez une bourse que vous pouvez prendre dans n’importe quelle université et comme j’ai aimé ce cours, j’ai fini par dire eh bien, je viendrai travailler, je pense qu’il ne croyait pas que je serais physicien théoricien. Donc, ma première série de projets consistait en un ou deux articles que je devais faire pour prouver que je pouvais faire de la physique théorique parce que je venais du tir au laser et plus encore de l’ingénierie. Et après avoir rédigé quelques articles, nous avons fini par travailler beaucoup ensemble. Je n’ai pas fait de travail depuis un moment, mais j’ai rédigé quelques articles depuis mon doctorat avec lui sur la mesure de davantage d’inégalités et de tests que l’on pourrait faire pour essayer de voir si l’on pouvait séparer différentes interprétations du quantum. mécanique.

FANNY BOUTON | 07:31.958

Quel est le lien entre votre thèse et ce que vous faites actuellement chez IBM ?

JAY GAMBETTA | 07:40.845

Tout est quantique. Le lien est donc quantique. Donc tout est quantique. Cependant, l’optique quantique était l’une des choses qui permettaient de tester au mieux bon nombre de ces premières équations. Et l’optique quantique était un avantage que je pouvais tirer en Australie, j’ai appris à comprendre l’optique quantique et comment elle s’appliquerait et s’appliquerait à la compréhension des systèmes quantiques ouverts. Et les qubits supraconducteurs constituent un fantastique banc d’essai pour l’optique quantique. Et donc l’une des premières choses que nous avons faites lorsque nous sommes arrivés à Yale a été d’apporter toutes les connaissances de l’optique quantique pour mieux expliquer un qubit supraconducteur couplé à une cavité et des choses comme ça. Mon chemin m’a donc amené à une grande compréhension de l’optique quantique, de la théorie de la mesure quantique, jusqu’à son application aux systèmes supraconducteurs, qui constituent alors un très bon banc d’essai pour l’informatique quantique. Tout cela est donc lié au fait d’essayer de comprendre comment un système quantique ouvert interagit et comment je peux faire tout ce que je peux sur le système quantique tel qu’il est couplé à son bain et à son environnement, mais cela vous donne vraiment un moyen de comprendre les principes fondamentaux du système quantique. système interagissant avec son environnement.

OLIVIER EZRATTY| 09:01.412

Pourriez-vous expliquer pourquoi il y a de l’optique quantique dans les qubits supraconducteurs ?

Donc, les qubits supraconducteurs, le qubit est en fait créé par une excitation d’un champ micro-onde. Donc, essentiellement, ce que vous pouvez faire, c’est créer un champ micro-ondes vraiment très fortement couplé à un atome artificiel. Et donc, quel était le cœur de l’optique quantique lorsqu’ils le faisaient, c’était de vrais atomes interagissant avec, par exemple, des cavités, des lasers et des choses comme ça. Et ce que les qubits supraconducteurs vous apportent, c’est qu’ils remplacent les photons optiques par des photons micro-ondes. Parce que tout peut être fait dans une seule dimension, vous pouvez concevoir des couplages très forts dans des régimes allant au-delà de ce que vous pouvez faire en optique quantique standard, et vous pouvez réaliser un couplage vraiment exotique de photons micro-ondes avec des atomes artificiels. C’est donc ce que je voulais dire lorsque j’ai dit que c’était un très bon banc d’essai pour l’optique quantique.

Cela nous amène donc à votre passage à Yale. oui. Il semble donc que Yale soit une sorte de lieu clé dans l’histoire des qubits supraconducteurs. Le Temple de la renommée des gens qui y sont allés est incroyable. Bien sûr, vous avez Michel Devoray, Rob Schupkoff et Steve Girvin, mais vous y travaillez. Jerry Shaw, dans votre équipe, y a également travaillé, ainsi qu’Ipek. Vous avez Andras Valaf, qui est maintenant à l’ETH Zurich, Alexandre Blais, ensemble, ils… conçoivent en quelque sorte CQED, donc Circuit Quantum Electrical Dynamics. Alors pouvez-vous nous parler un peu de l’histoire de ce gang de Yale et de ce que vous avez fait dans ce gang en tant que postdoc ?

JAY GAMBETTA | 10:48.016

Je donne beaucoup de crédit à Rob Shulkoff, Michelle Deveree et Steve Govan. Ils ont réalisé que ces cavités micro-ondes exotiques et ces qubits supraconducteurs artificiels pouvaient être couplés. et je me souviens que lorsque j’ai été présenté à Steve pour la première fois, je pense lui avoir dit que je ne connaissais rien à la physique de la matière condensée, mais il posait beaucoup de questions sur l’optique quantique. C’est donc devenu pour moi le bon moment pour y aller car j’étais arrivé avec un ensemble de compétences différent. Ils venaient de la matière condensée traditionnelle et étudiaient ces effets. Mais au moment où je les ai rejoints, ils avaient juste observé un fort couplage entre un qubit supraconducteur artificiel et une cavité avant mon arrivée. et donc ils ont eu des résultats passionnants, je pense que Rob est l’un des premiers articles de Rob dans la nature. Je ne sais pas exactement s’il en a eu un avant cela, mais c’était le premier du circuit QED à cavité désolé et nous avons donc eu ceci un beau terrain de jeu où l’on pouvait désormais réaliser des effets d’optique quantique et les concevoir. Et cela nous a permis de tester les fondements de beaucoup de choses. Et donc, comme vous l’avez dit, Andreas Walroff était là, Alexander Bley était là, Jerry Chao était là, David Schuster était là, Andrew Houck était là. Nous étions nombreux à savoir concevoir. des expériences dans une région où personne n’avait jamais pu le faire auparavant avec des couplages forts et pouvoir encore observer des effets quantiques.

OLIVIER EZRATTY| 12:39.288

JAY GAMBETTA | 12:52.815

OLIVIER EZRATTY| 12:53.996

JAY GAMBETTA | 12:57.238

Non, je n’ai pas pu y accéder. J’étais trop occupé, mais je connais beaucoup de gens, comme vous l’avez mentionné, Jerry Chow de l’équipe ici, ainsi que quelques autres membres de l’équipe IBM qui étaient autrefois de Yale. Nous avons donc continué à attirer beaucoup de monde. ce groupe. Mais j’ai vu beaucoup de sujets. Mais oui, c’est formidable que CircuitQED en soit définitivement à ses 20 ans et qu’il soit en pleine forme.

OLIVIER EZRATTY| 13:25.676

JAY GAMBETTA | 13:31.801

J’ai donc pensé qu’après Yale, j’avais décidé que j’aimerais pousser l’analyse comparative des systèmes quantiques. et des choses dans le genre. Après cela, je me suis retrouvé à Waterloo, au Canada, où il y avait justement l’Institut d’informatique quantique qui m’a permis de travailler avec des gens comme Joe Emerson, Frank Wilhelm, Ray Laflamme et d’autres. Et j’ai vraiment commencé à me demander : eh bien, ces systèmes que nous pourrions construire à Yale, pouvons-nous commencer à les dimensionner pour prouver qu’ils sont à la hauteur de la théorie de l’information quantique et du traitement de l’information quantique ? Alors, en travaillant à Waterloo, nous avons beaucoup travaillé sur l’analyse comparative et sur la manière de prouver qu’un système quantique est quantique. Et depuis, j’ai rejoint IBM, puis après Waterloo, je suis arrivé chez IBM.

OLIVIER EZRATTY| 14:21.535

Alors lorsque vous avez rejoint IBM, IBM travaillait déjà sur les systèmes quantiques ?

JAY GAMBETTA | 14:28.531

IBM a donc une longue histoire dans le domaine de l’informatique quantique. Je pense que beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte, mais Charlie Bennett remonte très tôt aux fondations. Et même lors de mon doctorat, l’un des premiers articles que j’ai lus, je me souviens avoir lu IBM et pensé : que fait IBM en matière d’informatique quantique ? Cela s’est avéré être son papier de téléportation. C’est l’un des premiers que j’ai lu et que j’ai vraiment beaucoup aimé. Mais plus important encore, l’équipe ici a participé à la factorisation 15 par RMN. Mais il y avait ensuite une équipe qui travaillait ici sur les qubits de flux sous la direction de Roger Cole. Mais ensuite Matthias Steffen a rejoint ici en provenance du groupe de Santa Barbara et il y avait toujours ça, disons qu’il y avait l’équipe de Santa Barbara contre l’équipe de Yale sur le Circuit QED. Santa Barbara est dirigée par John Martinez, un autre fondateur de Superconducting Qubits. Et donc Matthias venait de rejoindre ici, Matthias Stephan, et il avait constitué une petite équipe. Et c’était une opportunité unique car nous avons réuni des personnes issues de l’expertise de Santa Barbara et des personnes issues de l’expertise de Yale. Nous sommes donc devenus très rapidement le troisième grand acteur. Je me souviens donc des deux premières années ici, c’était vraiment excitant. C’est la première réunion de mars que nous avons eu des résultats. et personne ne s’attendait à ce que nous ayons des résultats et nous sommes arrivés en 2011, je pense, ou en 2000, mais en mars 2011, ce qui signifie, je crois, que cela aurait pu être 2012, mais je ne me souviens pas exactement si nous sommes arrivés, mais avec des résultats qui ont vraiment montré high gate La très haute cohérence de Fidelity Et c’était une bonne réunion de match car personne ne s’y attendait. Mais il s’agissait de réunir l’expertise des personnes formées à Yale ainsi que l’expertise des personnes formées à Santa Barbara. et depuis, je pense que nous avons plutôt bien exécuté.

OLIVIER EZRATTY| 16:34.362

Mais durant ces années, IBM était en mode recherche pure car il n’existait pas de produit, il n’y avait pas d’expérience quantique, ni Qiskit, ni quoi que ce soit.

JAY GAMBETTA | 16:42.169

OLIVIER EZRATTY| 16:42.470

donc c’était du pur truc de laboratoire.

JAY GAMBETTA | 16:44.852

C’était de la pure recherche. Première année, Matthias avait donc déjà fait fonctionner un qubit. Mais quand Jerry est arrivé un an avant moi, et avec aussi un autre nom que vous avez probablement entendu parler de l’informatique quantique, Chad Rigetti, puis j’ai rejoint l’année plus tard, où ils m’ont convaincu que je devrais être professeur, et j’ai pensé, oui , ça a l’air bien, allons construire quelque chose. Mais oui, c’était très axé sur la recherche, mais nous avons ensuite commencé à nous lancer dans le multi-qubits. et nous avons poussé la mise à l’échelle et ce n’est qu’en 2016 que nous avons décidé de le mettre si bien sur le cloud, en fait l’année précédente, cela a été motivé par J’en avais assez que beaucoup de mes collègues me demandent, pouvez-vous tester cela, pouvez-vous exécuter cela pouvez-vous voir cela et donc je me suis demandé pourquoi ne pouvons-nous pas réellement construire quelque chose où les gens peuvent le tester. Nous avons donc décidé à l’origine de construire 17 qubits et de les mettre sur le cloud, Jerry, Jerry Chao et moi-même. Mais ensuite nous voulions le sortir dans un court laps de temps, faire tous les calibrages, tout fonctionne. En fin de compte, nous avons opté pour le système que nous avons testé plusieurs fois dans le laboratoire de recherche, qui était un système à cinq qubits. Mais maintenant, nous le faisons d’une manière où il a été automatiquement calibré et tout ce qui va avec l’hébergement de quelque chose. et donc le 4 mai 2016, nous l’avons mis sur le cloud et je considère cela comme une date importante parce que je pense que c’est une date où beaucoup de gens voient la différence entre qu’il s’agisse simplement de recherche et que d’autres puissent y toucher, mais quand même Je reviens au

OLIVIER EZRATTY| 18:31.261

La partie de l’histoire où il s’agissait encore de recherche fondamentale a un lien fort avec le centre où nous nous trouvons actuellement, donc Yorktown Heights. Je ne sais pas si c’est le siège de la recherche avec IBM. C’est là que l’entreprise compte le plus grand nombre de chercheurs.

JAY GAMBETTA | 18:46.691

OLIVIER EZRATTY| 18:47.331

JAY GAMBETTA | 18:51.174

Ça, j’oublie l’année, c’était dans les années 60. en 61.

JAY GAMBETTA | 19:00.192

Lorsque le centre de recherche, mais oui, dans les années 2007 à 2016, l’équipe était beaucoup plus petite, mais c’était une petite équipe de recherche sur laquelle nous essayions de pousser. Nous travaillons sur un projet appelé calcul multi-qubits ou quelque chose comme ça et nous essayons de repousser la limite du nombre de qubits que nous pouvons coupler et de montrer que nous pouvons créer des dizaines de qubits. Et c’est ainsi que tout s’est passé dans cette recherche.

OLIVIER EZRATTY| 19:33.010

Ce que je veux dire, c’est qu’IBM est l’une des rares entreprises aux États-Unis dans le domaine informatique à disposer de recherches fondamentales et à bénéficier de cet investissement depuis longtemps. Je veux dire, c’est similaire aux Bell Labs, je pense, qui sont tout aussi célèbres. D’ailleurs, de nombreux scientifiques quantiques y ont également créé beaucoup de choses. Peter Shaw y travaillait.

JAY GAMBETTA | 19:50.398

OLIVIER EZRATTY| 19:51.238

oui, les Bell Labs à l’époque. Il est au MIT maintenant. Nous avons donc cette histoire. Microsoft a créé son laboratoire. Bien plus tard, juste en 1991, si je me souviens bien, vous avez une forte tradition de recherche fondamentale, et quand cela peut devenir une entreprise, cela devient une entreprise. à un moment donné, mais toutes les recherches ne deviennent pas des affaires.

JAY GAMBETTA | 20:09.973

Nous sommes très fiers de notre longue histoire. Ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez, vous avez raison, il a fait beaucoup de grandes choses. que ce soit dans le domaine des semi-conducteurs et de l’IA. Et oui, je suis fier du fait que le quantum ait commencé ici aussi.

OLIVIER EZRATTY| 20:28.547

Avant d’atterrir ici chez IBM, IBM travaillait sur des qubits dits NMR, utilisant donc ce fameux test de factorisation Shore avec un petit entier. Quelles leçons peut-on en tirer ? par cette expérience parce que personne, je veux dire, à part une entreprise en Chine, personne ne travaille sur ce genre de qubits parce qu’ils ne sont pas assez stables à grande échelle, alors quelles leçons peuvent être tirées du test d’une première version d’une sorte de qubit semi-fonctionnel et passer à un autre par la suite, donc ce n’était pas seulement un changement, donc le quantum chez IBM a été fait beaucoup plus longtemps que les gens ne le pensent. Je pense que Charlie Bennett a commencé tôt. Il y avait un groupe théorique dirigé par David DiVincenzo. Et puis il y a eu le groupe expérimental. Le groupe RMN a en fait été réalisé dans le laboratoire californien. Et ainsi…

OLIVIER EZRATTY| 21:27.582

JAY GAMBETTA | 21:28.303

Oui. Juste au sud de San José. C’était… La RMN était la bonne chose à tester parce que ces résultats, il y avait plusieurs groupes. Il est devenu naturel de tester les propriétés de l’informatique quantique. Il y a donc eu de nombreux articles fondamentaux à la fin des années 1990, dans lesquels ils testaient la manière dont les qubits interagissaient et montraient ces algorithmes. Et ils ont été les premiers à y parvenir. Maintenant, je ne faisais pas partie de ce travail, mais je sais que cela nécessitait de parcourir de très longs circuits. Et Matthias Stephan, dont j’ai déjà parlé, après avoir travaillé là-dessus, il s’est tourné vers l’étude des qubits supraconducteurs, puis il est allé à Santa Barbara. Et donc, oui, vous avez fait marche arrière en termes de nombre de portes que vous pouviez exécuter, mais c’était à cause des propriétés de la RMN. Il y a quelques questions fondamentales principalement liées à la polarisation sur la façon dont vous pourriez faire évoluer cette technologie. alors que les qubits supraconducteurs, parce que vous pouvez les fabriquer, parce que comme nous l’avons déjà dit, ils peuvent avoir une forte interaction, ils n’ont pas ces limitations. Je dirais donc que c’était un banc d’essai, mais ce que les gens ont réalisé après la série d’expériences à travers le monde qui ont fait la RMN, c’est si nous allons construire quelque chose. Nous devons isoler et obtenir un qubit beaucoup plus fortement couplé, ce qui a évidemment conduit à des propositions concernant les qubits supraconducteurs, les points quantiques, les ions, les atomes neutres, tout ce que nous voyons aujourd’hui. Mais comme ils ont tous la propriété de pouvoir obtenir une très forte polarisation.

OLIVIER EZRATTY| 23:08.766

Mais si je me souviens bien, en 2002, 2003, 2004, le temps de cohérence d’un qubit supraconducteur était très petit par rapport à ce que nous avons aujourd’hui. Donc c’était à l’échelle de la nanoseconde ou peut-être un peu plus, non ?

JAY GAMBETTA | 23:22.827

Oui, donc le premier qubit supraconducteur issu de NEC par Yasu Nakamura était en 99, en quelques nanosecondes. Et comme je l’ai dit, quand je suis allé à Yale, c’était… C’était le premier, la boîte Coupé, qui est une variante du qubit supraconducteur. Il avait en fait une meilleure cohérence que le Transmont lorsque nous l’avons construit. Il y a une certaine physique fondamentale derrière cela, mais tout est lié à l’ingénierie du bain et à la manière dont le système se couple au monde extérieur pour que nous l’ayons finalement découvert. Mais l’avantage des transplantations, ou des qubits supraconducteurs en général, est que nous pouvons les construire là où nous le souhaitons. Nous pourrions concevoir leur couplage. et cela dépassait la cohérence. Cette cohérence a toujours été ce que nous avons dû repousser et repousser les limites, et nous sommes très heureux d’être maintenant dans les trois millisecondes, ce qui nous place bien au-dessus de ces quelques nanosecondes.

OLIVIER EZRATTY| 24:25.258

C’est une expérience en laboratoire, pas encore un produit. Trois millisecondes.

JAY GAMBETTA | 24:29.379

Nous pouvons obtenir plusieurs millisecondes dans des jonctions à qubit unique, dans des processus à qubit unique. Dans les processus multi-qubits, en raison de certains défis techniques, nous obtenons environ 300 microsecondes. Mais restez à l’écoute.

OLIVIER EZRATTY| 24:48.067

Cela va changer tous les deux mois. Vous avez de nouveaux résultats. D’accord. Avant de nous lancer maintenant dans IBM, pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est passé entre votre arrivée chez IBM et cette première mise en ligne de QPU dans le cloud ? Il y a donc eu quelques années là-bas. C’était donc de l’ingénierie. S’il te plaît, Raj.

JAY GAMBETTA | 25:09.245

La stratégie que nous avons adoptée pour les interactions multi-qubits a donc été adoptée dès le début, si vous l’êtes, j’appelle toujours cela le conflit quantique. Il y a ce conflit qui surgit entre la façon dont un système va se décomposer et la façon dont je contrôle un système. Et vous combattez toujours ce conflit. Et. Beaucoup ont choisi de tout rendre réglable. Lorsque vous rendez tout réglable, je peux obtenir beaucoup plus de flexibilité dans les portes que je peux faire. Je peux faire une variété beaucoup plus différente de portes. Mais maintenant, je me suis ouvert au bruit de cette possibilité de réglage. Nous avons donc adopté la stratégie consistant à rendre nos transmons non réglables. et donc nous faisions des transmons à jonction unique, puis nous faisions mourir les portes à travers des portes micro-ondes, donc rien dans nos appareils n’était réglable. Je dirais que l’une des clés que nous avions ici est que nous devions devenir très bons dans la conception de l’hamiltonien, alors ils sont sortis, en concevant l’expérience, donc ils sont sortis exactement avec les fréquences et les choses que nous devions faire. Mais la récompense était que, comme rien n’était réglable, cela nous donnait la possibilité de les pousser à l’extrême. Et donc ce que j’ai fait pendant cette période, c’est que nous nous sommes concentrés sur la façon dont nous allions concevoir. des transmons et des portes à jonction unique afin que nous puissions pousser vers des expériences multi-qubits et je pense que le reste du monde avait du mal avec l’accordabilité et le bruit qui ajoutait que cela nous donnait un avantage parce que nous pouvions pousser la cohérence plus haut parce que nous n’avions rien qui cela découplerait mais cela mettait toutes les complexités sur la conception, l’ingénierie et les commandes qui se déroulaient sur les portes. Depuis lors, nous avons assoupli l’accordabilité des coupleurs, mais nous gardons les transmons inajustables. Et je pense toujours que c’était le bon choix que nous avons fait pour nous débarrasser de l’accordabilité, mais c’était le cœur sur lequel nous avons concentré nos efforts de R&D, c’était de nous concentrer sur des jonctions simples qui n’étaient pas accordables pour vraiment repousser les limites de ce qui pouvait l’être. effectué dans des expériences multi-qubits.

FANNY BOUTON | 27:26.102

D’accord, nous revenons maintenant à IBM Quel est aujourd’hui l’état de l’art en matière de matériel et de logiciels ?

JAY GAMBETTA | 27:37.805

Nous avons construit des systèmes de plus de 1 000 qubits, mais le système qui me tient le plus à cœur est celui que nous appelons le processeur Heron. Je dirais que c’est l’état de l’art. Il a la capacité d’avoir, comme je l’ai dit, une capacité d’accordage intégrée au coupleur et de lui donner des portes rapides. Mais le processeur Heron a fondamentalement une diaphonie très faible. Nous avons notre grande cohérence et c’est ce qui nous a permis de mener quelques expériences, que nous appelons le régime d’utilité quantique, ce qui signifie que je suis au-delà de ce que je peux faire de simulation par force brute. Je dirais donc que le processeur Heron est à la pointe de la technologie en termes de matériel. Ce que nous faisons ensuite, c’est nous concentrer sur la modularité. Alors, comment puis-je connecter plusieurs processeurs avec un câble micro-ondes qui me permet de transférer un signal quantique ? C’est ce que nous concevons dans ce que nous appelons le processeur Flamingo dont nous allons faire la démonstration ensuite. Nous le montrerons publiquement ensuite. oui désolé. A la fin de cette année, une manifestation. Merci. Et puis cela nous donnera la possibilité de créer des processus modulaires que nous étendrons. Du point de vue logiciel, c’est une excellente question. Je ne pense pas qu’on en fasse assez en général. Je dirais que là où nous travaillons, c’est… Comment pouvons-nous faire en sorte que la compilation et la transpolation, j’aime appeler cela la transpolation, afin que le mappage des circuits sur d’autres circuits, puissent être effectués de manière beaucoup plus évolutive et d’une manière où je peux pousser la recherche afin de pouvoir exécuter des circuits plus compliqués avec le matériel. Nous avons intégré ce que nous appelons des circuits dynamiques dans le logiciel. Il s’agit de la possibilité d’effectuer des mesures en temps réel. effectuer des opérations conditionnelles et des opérations futures qui dépendent de ces résultats de mesure. Et cela ouvre la voie à l’exploration d’états quantiques intéressants que je peux réaliser en un temps relativement plus court que si je n’avais pas de circuits dynamiques. C’est également un ingrédient clé nécessaire à la correction des erreurs. Et puis nous travaillons beaucoup plus sur la façon dont le logiciel peut être composable. Il peut donc être intégré dans un calcul hétérogène. Alors, comment les classiques et les quantiques peuvent-ils fonctionner ensemble ? Et comment pouvons-nous œuvrer pour quoi ? Nous aimons dire que c’est comme une architecture cloud hybride. Vous pouvez donc appeler un ordinateur quantique sur site, dans le cloud, en plus de travailler avec le calcul classique et comment développer tout ce type de logiciel. Et voici quelques-unes des innovations logicielles que nous avons publiées. Mais cela nous amène sur la voie où l’avenir de l’informatique sera à la fois une collaboration quantique classique et des algorithmes orchestrés entre les deux.

FANNY BOUTON | 30:44.596

Vous disposez de Qiskit. C’est un très bon outil. Vous avez en fait une très bonne adoption dans le domaine quantique. Une nouvelle version est arrivée, je pense, et vous pourrez peut-être en parler aussi.

JAY GAMBETTA | 30:57.963

J’ai donc mentionné le mot Qiskit, mais Qiskit, oui, nous ne l’avons pas mentionné avant, après avoir mis l’ordinateur quantique sur le cloud. C’était une interface glisser-déposer. Ce n’était pas très utile, mais c’était quand même le premier du genre. Nous avons donc lancé un environnement de programmation que nous avons appelé Qiskit. Qiskit a été beaucoup de choses. Je pense qu’il a fait exactement ce qu’il avait initialement prévu de faire, c’est-à-dire montrer qu’on pouvait commencer à programmer et envoyer des portes à un ordinateur quantique. Ensuite, il a fait une transition vers la façon de le rendre plus stable et plus fiable et comment y obtenir des performances. Et un grand pas en avant est ce que nous avons publié avec Qiskit 1.0. Nous avons donc commencé à formaliser de nombreuses API qui facilitent la communication et nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur la vitesse et l’exécution de celles-ci. Il utilise donc moins de mémoire, s’exécute plus rapidement et dispose également de beaucoup plus d’analyseurs intégrés afin que les chercheurs puissent explorer différentes façons de compiler les circuits. Je vois cela comme une étape importante dans cette voie vers des logiciels performants, que je pense que vous allez voir beaucoup plus. débat sur la façon de créer des outils performants pour tirer le meilleur parti du matériel dont nous disposons aujourd’hui. Il est évident que nous devons encore procéder à des corrections d’erreurs et construire des systèmes plus grands, mais comment pouvons-nous en tirer le meilleur parti, comment simplifier l’obtention du meilleur parti du matériel quantique. nous pouvons construire de manière à ce que les algorithmes puissent les rechercher et les exécuter et c’est ce que nous avons essayé de faire avec Qiskit 1.0 mais c’est la première d’une longue série d’étapes et donc pour moi, Qiskit 2017 dure presque sept ans.

OLIVIER EZRATTY| 32:53.061

Sept, huit ans.

JAY GAMBETTA | 32:53.921

oui, donc sept ans.

OLIVIER EZRATTY| 32:55.062

JAY GAMBETTA | 32:56.884

Exactement. Nous avons donc beaucoup appris. Il s’agit donc de reconstruire la plupart des choses, en sachant ce que nous avons appris maintenant en gardant à l’esprit les performances et la stabilité. Je n’y ai pas pensé. Huit ans, c’est…

OLIVIER EZRATTY| 33:10.916

JAY GAMBETTA | 33:17.521

Nous nous en sommes sortis, je pense que je suis passé à la version 0.46 ou peut-être 45, donc nous en avons eu quelques-uns avec ça.

OLIVIER EZRATTY| 33:26.983

Peut-on revenir sur les qubits eux-mêmes ? Je sais que vous souhaitez améliorer la fidélité de ces qubits, et il existe de nombreuses façons d’évaluer ces fidélités, une seule porte de qubit, deux portes de qubit, même sans fidélité. Vous avez là des objectifs très ambitieux. Pouvez-vous les reformuler un peu et nous dire ce qu’il est possible de faire avec les qubits supraconducteurs pour atteindre les soi-disant trois neuf ou quatre neuf de fidélité ? Quelle est la feuille de route pour atteindre ce niveau très ambitieux ?

JAY GAMBETTA | 33:57.702

Le problème avec le simple fait de donner des fidélités est que cela ne mesure pas la diaphonie. C’est donc ce que j’ai essayé de faire en fixant une ambition sur le nombre de portes pouvant être gérées dans notre feuille de route. Donc, si vous regardez la feuille de route, nous disons que nous voulons exécuter 5 000 portes, ce qui signifie que je veux essentiellement exécuter sur un appareil de plus de 100 qubits, 5 000 opérations. Si vous prenez ce chiffre, cela équivaut essentiellement à obtenir trois neuf de fidélité à la fin de cette année. Donc pour arriver à ce niveau de fidélité. Il s’agit d’une certaine intégration cohérente, mais plus important encore, cela garantit que les opérations ont beaucoup moins de diaphonie avec leurs voisins. Et ce chiffre n’est pas correctement mesuré quand on se contente de citer des fidélités, pour être honnête. Le théoricien vous dira que c’est parce que vous tracez simplement l’autre environnement et que cela devrait affecter le nombre. Mais en général, lorsqu’on propose un point de référence pour le mesurer, ce n’est pas le cas.

OLIVIER EZRATTY| 35:00.855

JAY GAMBETTA | 35:01.555

OLIVIER EZRATTY| 35:02.400

Cela n’aide pas même si vous essayez d’obtenir l’écart type sur le…

JAY GAMBETTA | 35:06.202

Non, parce qu’en gros, vous pouvez… Vous pouvez le faire… Un jour, je pense que cela vaudrait la peine d’écrire un article sur toutes les façons dont vous pouvez vous confondre en comparant les qubits. J’en vois beaucoup…

OLIVIER EZRATTY| 35:17.587

JAY GAMBETTA | 35:19.968

Eh bien, mais il existe également de mauvaises façons de le faire que vous pouvez adapter… vous pouvez essentiellement adapter une exponentielle incorrecte à vos données. Et je n’entrerai pas dans les détails des articles qui ont mal fait les choses, mais il devient très difficile de comparer cela. Le volume quantique était une tentative de notre part de mesurer une métrique qui en tenait compte. Mais je pense que nous avons trop misé sur l’algorithme en essayant de normaliser le matériel pour qu’il n’atteigne pas correctement la mesure de diaphonie. Nous avons récemment publié un article sur la mesure, j’oublie le nom de l’article, mais mesurer, essayer de mesurer, était-ce Arapura ? J’oublie, on peut chercher.

OLIVIER EZRATTY| 36:10.532

JAY GAMBETTA | 36:12.573

exactement. Et c’est, vous voyez, vous connaissez même mon travail mieux que moi, le travail d’IBM mieux que moi. Mais il s’agissait d’une tentative de mieux mesurer la diaphonie. Je dirais donc que réduire la diaphonie pour permettre des circuits plus longs est le plus important, et c’est ce que nous insistons dans le Heron. nous en avons besoin d’un autre pour arriver à quatre neuf sur l’appareil ? Eh bien, je vais peut-être vous renvoyer cette question. Voulez-vous que je réalise un seul quatre neuf dans un grand 100 qubit ? Ou voulez-vous dire que sur l’ensemble de l’appareil, chaque porte a quatre neuf ? Ce sont des questions très différentes.

OLIVIER EZRATTY| 36:52.240

Je mettrais la barre au plus haut niveau. Ainsi, tous les couples sont possibles, même s’il s’agit d’un couplage longue distance. et sur au moins 100 qubits, 156 ou 123.

JAY GAMBETTA | 37:05.423

OLIVIER EZRATTY| 37:07.805

JAY GAMBETTA | 37:20.776

OLIVIER EZRATTY| 37:21.797

JAY GAMBETTA | 37:24.707

Donc je préfère, je suis d’accord avec toi sur le but. Si vous avez un mauvais qubit ou quelque chose, il existe des moyens de le mesurer et de le contourner pour que cela n’affecte pas votre algorithme. Ce n’est donc pas une simple réponse par oui ou par non. Mais je suis d’accord avec l’objectif selon lequel nous voulons offrir à l’appareil une fidélité plus élevée que celle des appareils moyens. Donc cela devient… en plus d’intégrer simplement la cohérence, cela devient un fabuleux, l’intégrité, le rendement, et tous ces types de questions. Et donc, pour faire cela de manière régulière, sans simplement post-sélectionner les meilleurs cas ou calibrer les meilleurs cas, c’est une combinaison de nombreux défis d’ingénierie ainsi que d’intégration de cohérence. Est-ce que je suis convaincu que nous pouvons atteindre quatre neuf ? Nous l’avons mis sur notre feuille de route. C’est l’une des conditions requises pour atteindre essentiellement les 15 000 opérations, ce qui constitue l’autre extrémité. Nous disons que pour chaque qubit de l’appareil, ce sera quatre neuf.

OLIVIER EZRATTY| 38:29.574

Je me posais cette question parce que lorsque vous regardez certaines feuilles de route de certains fournisseurs, même de certains employés d’Emac, ils essaient de prendre une position de taxi pour les qubits supercliniques. Il existe une forte conviction qu’améliorer la qualité de fabrication, en essayant de faire correspondre ce que nous faisons avec le CMOS au niveau des couches de type 2 nano, 3 nano, est un moyen d’améliorer la qualité de ces qubits, mais cela ne semble pas suffisant. Il y a aussi beaucoup d’ingénierie de conception derrière cela.

JAY GAMBETTA | 38:59.394

Oui, donc si vous voulez créer un moyen de créer des jonctions qui vous donnent… de la prévisibilité afin que les fréquences soient toujours exactement celles que vous souhaitez. Cela n’est pas nécessairement nécessaire lorsque vous vous donnez la possibilité de modifier les fréquences des portes. Et donc l’un des avantages des transmons à jonction unique est que je peux concevoir même s’ils sont légèrement différents, je peux concevoir mes commandes pour ajuster cela afin que cela ne devienne pas l’un des problèmes, mais avoir des jonctions courtes à jonction ouvertes et des collisions dans le fréquences de qubits où vous obtenez des interactions indésirables et elles ont exactement la même fréquence, oui, c’est un problème. Je préférerais donc que chaque jonction fonctionne sur l’appareil. plutôt que de se concentrer sur des méthodes permettant de créer des jonctions plus prévisibles. Car fondamentalement, l’essentiel de la jonction, que nous appelons l’énergie Josephson d’une jonction, dépend de façon exponentielle de l’épaisseur du tunnel. C’est donc un problème difficile à résoudre. Nous avons développé des techniques post-FAB qui nous permettent d’intervenir et de photographier ces intersections avec un laser. Nous avons publié des articles à ce sujet. Vous pouvez les rechercher. où nous pouvons post-régler les jonctions. Et cela semble suffisant. Mais s’assurer que chaque qubit et chaque coupleur sont vivants, c’est la première exigence. La deuxième exigence est de s’assurer que leurs fréquences sont suffisamment éloignées les unes des autres pour qu’il n’y ait pas de collisions. Et puis s’assurer que chaque qubit a une cohérence élevée. Et fondamentalement, je ne veux pas aller dans le secteur manufacturier. J’aime appeler cela des cycles d’apprentissage. Comment puis-je réduire mes cycles d’apprentissage à un point tel que je pense à la fabrication, mais que je peux itérer très, très rapidement ? Et c’est l’une des choses fondamentales que nous avons menées chez IBM, c’est que je veux que mes cycles d’apprentissage soient suffisamment rapides pour que nous puissions… proposer une nouvelle idée, nous pouvons itérer très, très vite et nous pouvons Essaye-le. Et plutôt que de regarder les, nous les appelons des numéros de héros, comme les héros T1, les portes de héros à un seul qubit, les numéros de portes de héros à deux qubits. Comment pouvons-nous examiner la moyenne ou le support ou même chaque porte de l’appareil et progresser dans nos cycles d’apprentissage par rapport aux numéros de héros ? Chacun a son numéro de héros, mais les numéros de héros, nous essayons de ne pas les citer. Quand je dis que de nombreux qubits et qubits uniques ont des millisecondes, ce n’est pas un seul, mais plusieurs. Et ainsi.

OLIVIER EZRATTY| 41:47.795

Mais si l’on regarde votre parcours, jusqu’à présent, tout est bon. Je veux dire, vous avez tellement de noms, gravez des noms pour vos QPU, itérations, Eagle, R1, R2, R3. Ainsi, parmi tous les fournisseurs présents sur le marché jusqu’à présent, je n’ai jamais vu autant d’itérations.

JAY GAMBETTA | 42:07.028

OLIVIER EZRATTY| 42:07.728

C’est lié au fait que vous avez une culture pour améliorer le cycle, tester et apprendre beaucoup de choses. D’ailleurs, nous avons eu cette discussion il y a un an. Apprendre, c’est se débarrasser de choses. Cela signifie se retirer de certaines voies. Pouvez-vous expliquer quelles sont les choses que vous détestez et que vous avez arrêté d’utiliser, par exemple ? J’en connais au moins deux.

JAY GAMBETTA | 42:35.505

OLIVIER EZRATTY| 42:38.287

Correction d’erreurs quantiques. Vous avez apporté quelques modifications.

JAY GAMBETTA | 42:42.182

OLIVIER EZRATTY| 42:43.983

JAY GAMBETTA | 42:48.685

Alors oui, je vais essayer. Je viendrai au…

OLIVIER EZRATTY| 42:51.246

JAY GAMBETTA | 42:53.507

Oui, ce qui est très bien. J’en viens à la question d’erreur parce que c’est une bonne question. Mais c’est une question de théorie, qui se mêle également à des expériences. Au début, je pense que c’était définitivement Jerry Chow, Matthias et quelques-uns d’entre nous. nous voulions faire le code de surface et nous voulions faire un treillis carré. Je pense que nos premières conceptions pour 7 incubateurs visaient exactement à faire cela. Parce que nous avons fait le choix d’opter pour des transwands à jonction unique, avec la porte à résonance croisée, cela signifiait qu’il ne fallait pas avoir trop de cibles. Sinon, la fidélité de l’appareil était mauvaise. Donc, plutôt que de pousser des codes pour le plaisir de pousser des codes, même si j’ai toujours imaginé que nous ferions de la correction d’erreurs, c’est pourquoi il est bon d’y revenir, j’ai fait le choix stratégique de créer un treillis hexagonal lourd. Et cela n’était pas piloté par un code, mais par la création du meilleur réseau carré qui aurait le moins de collisions et qui nous permettrait de pousser l’intrication aussi loin que possible. L’équipe théorique, notre brillante équipe de théorie de la correction d’erreurs, a rapidement montré qu’elle pouvait obtenir un code de correction d’erreurs équivalent au code de surface travaillant là-dessus. Alors je me suis dit, génial, double victoire. Mais le véritable objectif était de savoir comment construire un grand appareil capable de pousser cela. Ensuite, l’équipe théorique s’est concentrée sur ces codes LTPC qui sont beaucoup plus efficaces, et c’est ce que nous avons maintenant réintégré. Ainsi, une fois que nous avons réduit la diaphonie avec les portes hareng, les coupleurs accordables, nous pouvons maintenant construire des coupleurs de degré beaucoup plus élevé et cela nous a permis de les ramener. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous aurions pu continuer à pousser un treillis carré, mais je l’aurais fait. Mais nous savions déjà que la probabilité de succès d’un appareil n’ayant aucune collision était proche de zéro. Nous nous sommes donc concentrés sur la conception d’un réseau carré qui fonctionne. C’en est donc définitivement un.

OLIVIER EZRATTY| 45:05.626

Nous devrions activer l’utilité quantique. Vous l’avez mentionné. C’est donc un sujet très récent. Vous avez repoussé en juin 2023, je crois. Ainsi, le premier article publié dans Nature portait sur l’utilisation d’un modèle dit de kick-icing pour réaliser quelque chose qui serait difficile à imiter sur un système classique. J’ai deux questions concernant ce document. Premièrement, quelques semaines plus tard, quelques gars, quelques équipes de recherche, dont celle de Studenmayer au Flatiron Institute, ont publié quelque chose qui disait, d’accord, nous pouvons faire cela de manière classique et facilement. Alors, quels sont vos commentaires à ce sujet ? Et la seconde est, comment une entreprise, je veux dire, une entreprise utilisatrice finale… transformer cette expérience en quelque chose d’utile parce que le modèle de découpe par clic n’est pas une manière générique de calculer des choses. Alors, quel type d’application, une application du monde réel, BZB ou peut-être des trucs bizarres en matière condensée, pourrait utiliser ce modèle ou certaines variantes de ce modèle de manière pratique ?

JAY GAMBETTA | 46:07.605

Je vais donc prendre un peu de temps pour répondre à cette question et j’en répondrai à tous les aspects. Donc… Ce que je veux dire par avantage quantique, c’est que je fais quelque chose de moins cher, de plus rapide ou de plus rentable, et cela pourrait alors être classique. Pour moi, obtenir un avantage quantique nécessite de réaliser deux choses. Et ces deux choses sont : quel est le problème intéressant que je peux mapper aux circuits quantiques ? Et comment puis-je trouver ce problème intéressant à mapper sur des circuits quantiques ? Et la seconde est : comment puis-je exécuter ? sur un circuit quantique, sur un ordinateur quantique, et obtenez un résultat fiable. Et je les considère fondamentalement comme deux choses différentes. Le premier concerne le domaine de la recherche sur les algorithmes, et il faut beaucoup d’innovation. Comment puis-je réellement créer des circuits quantiques difficiles à simuler ? Comment puis-je les mapper aux problèmes ? Et personnellement, je pense qu’avec les circuits dynamiques, il y a ces résultats passionnants selon lesquels les circuits dynamiques à profondeur presque constante seront plus difficiles à simuler que, par exemple, les circuits sans cela. J’ai donc mis tout cela dans cette recherche algorithmique et nous avons besoin de beaucoup plus de recherches algorithmiques qui examinent ce problème de quoi, comment puis-je faire la cartographie ? La seconde est une déclaration technique sur la façon d’obtenir des résultats fiables à partir d’un circuit quantique qui est plus rapide que ce qu’il me faudrait pour faire la simulation de force brute équivalente. Nous avons appelé cela l’utilité quantique. Le reste de la communauté n’a pas compris cette nuance. Et cela n’a rien à voir avec le problème réel que nous avons rencontré. C’est le circuit quantique que nous avons exécuté, issu d’une classe qui nécessitait beaucoup de qubits simples et doubles, qui a montré les techniques que nous développons pour… l’atténuation des erreurs à grande échelle. Ils ont évolué à un point tel que je pouvais obtenir des résultats fiables au-delà de la simulation par force brute. Et je pense que cela a manqué à beaucoup de membres de la communauté. Quelques articles ont commencé à aborder ce sujet, et il existe quelques extensions à ce que signifie simuler un circuit quantique. Lors du sommet IBM de cette année, Dori a présenté ce concept de circuit quantique. comme fondamentalement un contour de portes et cela définissant une taille.

OLIVIER EZRATTY| 48:44.137

Qui faisait la présentation ?

JAY GAMBETTA | 48:46.638

Dorit de Cadmar.

OLIVIER EZRATTY| 48:48.119

JAY GAMBETTA | 48:50.721

c’était donc pour elle qu’elle présentait sa définition du nombre de qubits intriqués et définissait une taille. Maintenant, ce que vous devez faire pour cette deuxième question, c’est montrer ces techniques, telles que l’atténuation des erreurs. et éventuellement peut-être une correction d’erreur impartiale si besoin, me permettra d’obtenir des résultats fiables sur un circuit qui se situe au-delà. Je maintiens que nous y sommes parvenus, sans aucun doute. La cartographie du problème, nous savions en fait que c’était simple. Le document actuel indique que la cartographie du problème est simple et que nous nous attendons à ce que les gens soient capables de simuler cette cartographie. et donc j’oublie exactement les mots qui se trouvent dans la dernière phrase ou dans deux phrases du résumé, mais c’est exactement cela. Donc, ce que je pense que vous devez garder, ce que nous devons faire, c’est garder ces deux questions à l’esprit. Pouvons-nous montrer ces techniques que nous développons sur la voie d’une éventuelle correction d’erreurs ? Permettez-nous de simuler des circuits. d’une assez grande échelle, et ce n’est pas seulement cela. Désolé désolé désolé. Exécuter sur un ordinateur quantique des circuits à une échelle suffisamment grande. Ce n’est pas seulement ça. C’est aussi pour obtenir des résultats fiables. Je ne suis pas tellement intéressé à exécuter un grand circuit quantique et à obtenir des résultats aléatoires. Je ne sais pas comment distinguer le caractère aléatoire d’un circuit quantique du caractère aléatoire du bruit. Mais si je peux obtenir des résultats fiables, je peux mettre des barres d’erreur, la méthode scientifique. Et je peux être sûr que ces circuits me donnent des résultats fiables d’une certaine taille. Cela définit une époque différente dans mon esprit. et nous sommes définitivement dans cette époque. La première question de savoir quels circuits je dois cartographier, nous travaillons dur là-dessus. Est-ce que ça va être le kick dés ? Non. Est-ce que ce sera autre chose qui, espérons-le, utilisera une certaine symétrie dans le problème ? Évidemment, pas trop de symétrie, car plus vous utilisez de symétrie, plus il est probable qu’il soit capable de simuler pour étudier quelque chose, par exemple en chimie ou quelque chose comme ça. Je suis confiant, et bien laissez-moi le reformuler, je suis plus confiant dans ce domaine et je pense que je sais que des résultats internes passionnants vont sortir et suggèrent que nous repoussons cette limite. Mais cette cartographie des circuits quantiques et le fait de savoir quels circuits quantiques sont difficiles ont été la marque de tout ce que nous avons fait depuis le premier jour et nous avons toujours fait valoir ce point lorsque nous avons publié pour la première fois cette chimie matérielle efficace. nous avons dit que nous choisissions ceci, et cela a amené beaucoup de gens à dire, oh, plateaux stériles, plateaux non stériles. Nous avons choisi ce circuit en sachant que cette famille de circuits est difficile à simuler et en démontrant que la chimie peut s’appliquer au cœur. Il y a donc des nuances dans ces deux questions. Je ne pense pas qu’aucune de ces questions, comme si nous n’avons pas la famille de circuits quantiques qui peuvent fonctionner sur du matériel à court terme qui… nous savons qu’il n’a pas de cartographie classique, c’est pourquoi nous n’avons pas revendiqué l’existence d’un système quantique. avantage. Mais ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d’utilité, c’est que nous sommes dans une époque où l’on peut utiliser l’ordinateur quantique comme un outil scientifique plutôt que comme une simple référence à explorer.

OLIVIER EZRATTY| 52:05.889

Je vais reformuler ma question. Par exemple, cette démonstration serait-elle possible au-delà d’un modèle de kick-dicing ? Et par exemple, serait-il possible d’implémenter une sorte de VQE, donc un algorithme de variation, pour faire une simulation chimique dans cette question en utilisant…

JAY GAMBETTA | 52:24.861

Nous avons donc montré au sommet qu’il y avait 13 démonstrations différentes de circuits passionnants. Il y a plusieurs journaux différents. Rien ne le limite au modèle de kick-dicing. Le choix du modèle de kick dicing. était uniquement dû au choix de pousser l’atténuation des erreurs à l’extrême. Maintenant, le problème lorsque vous abordez un problème de chimie, le plus difficile, c’est que la cartographie est généralement très coûteuse, n’est-ce pas ? Non linéaire, qu’il s’agisse d’une cartographie de parité ou… ou d’un genre de chose qui ne pourrait pas, la cartographie des qubits de Fermi en fermions peut être assez coûteuse et il y a beaucoup de questions intéressantes sur la façon de le faire plus efficacement et ce que je ne fais pas savoir répondre à votre question est sous cette cartographie, puis-je toujours le faire en profondeur comme nous l’avons fait et c’est une question difficile à répondre qui fait partie de la recherche algorithmique qui doit être effectuée

FANNY BOUTON | 53:36.578

Pouvez-vous décrire le défi 100×100 associé ?

JAY GAMBETTA | 53:43.901

Le défi 100×100 ? Alors je réalise 100×100, personne ne l’a compris sauf quelques personnes. Alors maintenant, nous l’avons reformulé comme le défi 5K. Apparemment, c’est plus facile pour les gens. C’est plus facile d’être apprécié. Donc le but, ce que nous voulons faire, c’est créer. Et cela revient à ces deux étapes que j’ai dites. Notre objectif cette année est de créer un processeur capable d’exécuter des circuits de 5 000 qubits, de vous donner des résultats fiables et d’atténuer toutes les erreurs. C’est donc ce que nous avons défini comme notre feuille de route. Ce que nous avons mis la communauté au défi, c’est de répondre à la première question : quels sont les circuits que nous voulons parcourir ? Et ce que je crois personnellement dans la recherche algorithmique, c’est qu’il y a beaucoup de recherches intéressantes sur les algorithmes quantiques à grande échelle, utilisant de nombreuses portes, comme les algorithmes quantiques tolérants aux pannes. Mais comment utiliser la complexité des circuits que nous pouvons réaliser dans les algorithmes ? Je pense que nous avons besoin d’un peu plus de recherche algorithmique. Et je l’ai dit à plusieurs reprises, et c’est ce que nous espérons obtenir avec ce défi. Nous avons donc créé des groupes de travail avec nos partenaires stratégiques dans… les matériaux, un en optimisation, un en physique des hautes énergies et un en sciences de la vie et, désolé, oui, en sciences de la vie et en sciences de la santé. Fondamentalement, pour trouver, pour ce type de problèmes, comment ils pourraient être mappés sur des circuits quantiques. et nous verrons ce que fait la communauté, mais j’espère qu’au cours des prochaines années, nous verrons de nombreux autres exemples qui répondront à votre première question sur le circuit à exécuter, mais maintenant je suis convaincu que nous devrions aimer avant de atténuation des erreurs à l’échelle Ce papier contenait donc 2880 portes et il était sur un processeur Eagle, donc environ 127 qubits. Nous ne savions pas auparavant que l’atténuation des erreurs fonctionnerait à cette taille. Maintenant que nous avons constaté un travail d’atténuation des erreurs d’une telle ampleur, nous voulons le pousser au niveau supérieur.

OLIVIER EZRATTY| 56:14.848

Peut-on revenir sur la fameuse feuille de route ? Bien sûr. Vous avez donc des tonnes de QPU prévus dans les prochaines années, jusqu’à atteindre 100 000 qubits avec BlueJ en 2033, je pense. Vous disposez donc d’une feuille de route à très long terme avec de nombreuses étapes intermédiaires. Pouvez-vous décrire un peu cela et comment vous allez mettre en œuvre cette stratégie dite de mise à l’échelle, en assemblant de nombreuses puces ensemble ? Au fait, pourquoi les chips sont… de taille apparemment limitée, jusqu’à 156 qubits, avec de nombreuses techniques d’assemblage différentes.

JAY GAMBETTA | 56:51.175

Donc, oui, ils ne sont pas limités à 150 exactement. Quel est exactement ce nombre, est-ce 400, est-ce 1 000, est-ce 100 ? Question ouverte. Si vous remontez le temps dans notre feuille de route, le nombre de qubits n’était pas le facteur important. Le 26 concernait essentiellement la technologie des puces retournées. Le colibri concernait la technologie permettant le multiplexage. L’Eagle était une technologie permettant le passage de vias de substrat et de câblage à plusieurs niveaux. Et le Heron était ceci, désolé, l’Osprey, se souvenant de la feuille de route de mon truc, concernait l’IO et la mise à l’échelle de l’IO et du flex et la façon dont nous obtenons et sortons les signaux. Et Condor a vraiment poussé cela jusqu’à la limite et a montré que nous pouvions fondamentalement avoir le, comme si nous pouvions repousser la limite de ce qui pouvait être thermo-câblé dans une sorte de taille standard. environnement cryogénique le héron était une nouvelle porte, nous avons donc réalisé que l’ancienne porte dont nous parlions au début était dans une impasse et en 2019, nous avons lancé une nouvelle porte et il nous a fallu environ quatre ans pour l’intégrer et c’est devenu le héron quand nous avons déjà commencé à nous demander si vous souhaitez passer à l’échelle, la modularité est importante et nous avons donc identifié il y a quelques années environ il y a probablement deux ans maintenant que nous voulions créer une série de coupleurs. Nous les avons appelés, parce que nous nommons à l’origine nos coupleurs, le coupleur M, le coupleur O. Le coupleur M est donc standard pour les multi-puces. Le coupleur O est standard pour les longues portées. Donc une puce ici, une longue portée vers une autre.

OLIVIER EZRATTY| 58:42.801

JAY GAMBETTA | 58:44.863

oui, environ un mètre, oui. Et puis le coupleur C signifiait couplage croisé. Nous avons donc identifié ces différents coupleurs. L’objectif de CrossSpill est donc de démontrer le coupleur M. L’objectif de Flamingo est de démontrer le coupleur en L. Et puis le but de Kookaburra est de démontrer le coupleur C. Si nous pouvons utiliser toutes ces techniques de couplage combinées avec ces nouveaux codes que nous avons publiés, ces codes LDPC, qui sont bien plus… une sorte de bloc plutôt qu’une grande surface, vous créez des blocs et nous pouvons alors avoir nous pouvons avoir comme un bloc de euh Alors disons 12 qubits logiques, ou dans cet article, nous avons montré différents blocs que vous pouvez faire, des blocs d’environ 20 blocs logiques, quelle taille exacte de ce bloc fait partie de la flexibilité que nous devons encore déterminer . Ensuite, chacun de ces blocs peut être connecté à un autre bloc avec ce que nous appelons le coupleur L pour réaliser les deux portes qubit. Je dirais donc que vous avez en quelque sorte compris la première partie de la feuille de route, qui est la technologie qui vous permet d’évoluer. une nouvelle porte entrant dans des composants désormais modulaires et notre objectif est de démontrer dans le kookaburra la démonstration de tout cela réuni, puis le cacatoès démontre comment nous allons injecter des états quantiques essentiellement dans ce que le kookaburra montrerait une mémoire quantique si nous peut réaliser ces choses scientifiques qui sont agressives. Mais je ne pense pas que ce soit impossible. Nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons intégrer cela dans le Starling, qui sortira en 2029. Et si je peux m’intégrer dans le Starling, cela devient davantage une question. de réduire le coût, l’empreinte, la consommation d’énergie pour l’étendre à plus grande échelle. Nous avons donc déjà commencé à travailler sur la manière dont vous réduiriez le coût des contrôles ? Comment utiliseriez-vous moins d’énergie ? Comment le feriez-vous, car si vous pouvez construire quelque chose qui coûte une somme d’argent ridicule à construire ou qui utilise une quantité ridicule d’énergie, cela n’est pas utile. Et donc pour votre électronique,

OLIVIER EZRATTY| 61:04.425

vous… avec un gain d’au moins un ordre de grandeur récemment, pour autant que je sache, et vous pouvez peut-être atteindre un ou deux ordres de grandeur supplémentaires en termes de coût de contrôle.

JAY GAMBETTA | 61:15.757

Donc, pour atteindre ce niveau, nous devons nous éloigner de l’électronique basée sur FPGA que nous utilisons aujourd’hui. C’est ce que nous avons démontré expérimentalement, c’est une électronique qui fonctionne à des niveaux CMOS froids. Je n’appellerais pas cela un produit ou quoi que ce soit que nous pourrions utiliser. C’est une belle démonstration. Nous avons publié les articles. Nous avons montré qu’il est possible de réaliser les portes et les choses que nous voulons. Mais nous avons encore beaucoup à faire pour que cela soit suffisamment fiable pour nos contrôles. Mais cela montre une voie à suivre dans ce que nous pensons exactement et qui nous permet de parvenir à une énergie réalisable.

OLIVIER EZRATTY| 61:56.070

Peut-être devrions-nous maintenant parler un peu d’affaires pour le reste de notre discussion. Quelle est votre approche globale avec les clients ? Vous avez donc débuté il y a huit ans avec l’offre Qiskit dans le cloud. Vous avez des tonnes de clients, des tonnes d’articles publiés. Quelle est votre approche globale ? Que vendez-vous? Que souhaitez-vous vendre à l’avenir ?

JAY GAMBETTA | 62:23.534

Désolé, je ne le fais pas, ce que nous proposons, c’est un accès informatique quantique à un service. Nous fournissons donc du matériel informatique quantique et ce matériel le leur permet, désolé, nous fournissons l’informatique quantique en tant que service et derrière cela, il exécute du matériel. Les gens exécutent donc des circuits. Notre approche consiste à construire une plateforme. C’est très simple. Nous voulons créer une plate-forme qui vous permet d’exécuter les calculs rendus possibles par la mécanique quantique. Je pense que nous avons vu à quel point les plates-formes sont importantes dans le secteur de l’IA et dans d’autres secteurs, et notre objectif est de construire cette plate-forme pour l’informatique quantique. Notre approche consiste donc à être assez transparente. Comme dans ce podcast, j’ai essayé d’être très prudent en utilisant des mots comme avantage quantique ou des choses comme celle-ci afin de ne pas faire de promesses excessives. Nous serions assez transparents quant à l’endroit où se trouve la technologie. Même si nous sommes agressifs, nous pensons qu’il s’agit d’un outil scientifique. Et c’est ainsi que mon point de vue a toujours été… Et cela remonte à l’époque où nous avons mis sur le cloud l’expérience quantique. Le meilleur moyen de faire avancer la science est de mettre l’outil scientifique entre les mains des gens. C’est pourquoi de nombreux universitaires et laboratoires gouvernementaux l’utilisent pour explorer la science. Et puis, au niveau de l’entreprise, toutes nos entreprises clientes sont des adeptes précoces qui veulent s’assurer qu’elles peuvent tirer parti de l’informatique quantique. Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux s’attende à ce que l’informatique quantique leur apporte un retour sur investissement aujourd’hui. Mais ils veulent s’assurer qu’ils peuvent maximiser le succès de la manière dont cette plateforme sera intégrée.

OLIVIER EZRATTY| 64:13.718

Mais c’est une vente à long terme, je dirais. Lorsque vous parlez aux clients en ce moment, vous ne vendez pas une solution existante, vous vendez… le plan de création d’une solution dans quelques années. C’est donc un mode de vente différent du traditionnel dans le secteur informatique.

JAY GAMBETTA | 64:29.850

Si vous vendez aux scientifiques des recherches algorithmiques, vous ne pouvez pas faire de recherches algorithmiques sans eux. Donc, si vous voulez être le leader dans la recherche algorithmique liée à son utilisation, par exemple, vous avez besoin de matériel. Contrairement à l’informatique classique. vous ne pouvez pas émuler un ordinateur quantique. Vous pouvez faire des choses où vous pensez l’imiter en vous en rapprochant, mais imiter exactement ce que fait l’ordinateur quantique, ce n’est pas possible au niveau où nous en sommes actuellement. Donc, si vous voulez repousser les limites de ce type de science, vous devez y avoir accès. Ce n’est donc pas une vente longue. Au niveau de l’entreprise, oui, nous avons commencé avec… À l’origine, obtenir, comme nous l’appelions, l’expression était quantique prête. Mais plus important encore, cela est désormais transposé en prototypes. Et vous regardez… lorsqu’une technologie émerge, vous ne voulez pas manquer cette émergence. Beaucoup de ces entreprises avec lesquelles nous travaillons ont le même état d’esprit que nous, à savoir qu’il ne s’agit pas de savoir si cette technologie va se produire ? La question est plutôt de savoir quand. maintenant, je ne crois pas que cela soit aussi long que beaucoup de gens, beaucoup d’autres le pensent. J’ai insisté de manière très agressive sur tout ce que nous avons fait et nous avons atteint tout ce que nous avions dit si nous continuons à frapper, je ne nous vois pas. je ne vois pas que nous soyons en 2040, je vois que nous sommes en 2030, ce qui n’est pas trop tôt pour commencer maintenant et pouvez-vous donner

Recommandation d’adoption pour les clients, pouvez-vous donner quelques conseils pour débuter ou approfondir ?

JAY GAMBETTA | 66:17.759

Cela dépend de ce client. Donc, s’il s’agit d’un client qui souhaite vraiment promouvoir la recherche algorithmique, comme un laboratoire national ou un universitaire, il devrait se lancer dans nos offres gratuites. Et ils devraient simplement commencer à le faire et ils devraient vraiment commencer à… ne pas essayer de simuler cela avec un simulateur. Comme s’il était probablement plus coûteux d’utiliser un simulateur que d’utiliser du matériel réel, nous sommes maintenant à la taille des qubits que nous avons. Vous pouvez faire un calcul simple et indiquer le degré d’atténuation des erreurs dont j’ai besoin pour obtenir un chiffre fiable. Et c’est en fait moins cher d’utiliser du matériel. Donc, si vous voulez vraiment faire de la simulation, voyez si je peux créer des circuits quantiques. que je puisse les exécuter et les intégrer dans des applications, c’est l’espace que vous voulez être. Si vous travaillez dans le monde de l’entreprise, votre valeur dépend de la rapidité avec laquelle vous pouvez vous adapter aux tendances. Nous leur conseillons donc à presque toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons de ne pas embaucher 100 personnes pour l’informatique quantique. Ce n’est pas ce que nous recommandons. Mais devriez-vous n’avoir aucune personne dans l’informatique quantique ? La réponse est non. Alors, comment constituer une équipe afin de maximiser le succès de la saisie, maximiser le succès de cette opportunité lorsqu’elle se présente et placer cette équipe dans un endroit où elle sait comment l’utiliser ? Je dirais que la plupart d’entre eux ont juste une petite équipe, cinq personnes maximum. et c’est le bon montant. Et généralement, ils veulent faire sortir cette équipe, ils veulent que cette équipe soit adoptée rapidement, acquérir les compétences de cette équipe, mais ils veulent aussi voir des prototypes pertinents pour leur secteur afin de voir comment cette technologie sera interceptée dans il. Nous conseillons donc fortement à de nombreuses entreprises qui travaillent avec nous, si vous souhaitez embaucher beaucoup d’informaticiens et obtenir le meilleur rendement, de les embaucher dans l’IA. Mais ne soyez pas nul en matière quantique. Et c’est donc ce que nous avons conseillé.

FANNY BOUTON | 68:28.772

Merci beaucoup, Jay, pour cette interview. C’est la fin de ce 68 Decode Quantum. Merci à tous de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle interview.