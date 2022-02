[DECODE Quantum] A la rencontre de Daniel Esteve, pionnier des qubits supraconducteurs

Pour ce 38e épisode de Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty recevaient Daniel Esteve, du CEA.

Il est physicien et Directeur de recherche au CEA. Il était responsable du groupe Quantronique au CEA de Saclay qu’il a créé en 1984 avec Michel Devoret (Decode Quantum 23) et Cristian Urbina. Ce groupe travaille sur la conception et l’utilisation de circuits électriques avec effets quantiques dans le vaste champ de la matière condensée et de la physique mésoscopique, qui porte sur l’étude de la matière à des échelles allant de l’atome au micromètre. En langage courant, Daniel est un pionnier des qubits supraconducteurs dont nous raconte un bout de leur longue histoire dans cet épisode passionnant.