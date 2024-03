One to One Monaco : Réinventer le Retail en 2024 : 3 startups qui changent le jeu de la relation client

À la découverte de 3 startups montantes du retail e-commerce en 2024 qui humanisent la relation client et la prise en compte des besoins consommateurs.

La 13e édition de l’événement One to One Retail E-commerce Monaco, rendez-vous des professionnels du secteur (du 12 au 14 mars 2024), a accueilli 20 startups sélectionnées parmi 70 candidatures.

FRENCHWEB.FR a consacré une matinale webradio dédiée aux 2 vainqueurs : USAVE, start up lilloise qui permet de vendre les invendus non alimentaires qui dorment dans les boutiques et ainsi de dynamiser le trafic magasin (un Too Good To Go version non alimentaire) qui a remporté le prix du jury et GETINSIDE (marketplace BtoB de retail media avec de l’insertion colis, format publicitaire qui valorise un moment d’hyperattention) prix de la communauté .

Troisième jeune pousse à nos micros : LIVECREW, dispositif qui mesure et élimine les ventes manquées en boutique grâce à des questionnaires rapides à disposition des employés en magasin.

Elles expriment chacune le pourquoi de leur marché, l’importance des clients et la volonté de se développer dans un contexte économique où le e-commerce traverse des difficultés en France. C’est donc le moment d’innover, de conquérir de nouveaux clients professionnels du retail et du e-commerce… Et de les écouter !

Avec :

Usave : Une nouvelle vie pour les invendus non alimentaires

La start-up lilloise USAVE, lancée en janvier 2023, révolutionne la gestion des invendus non alimentaires en proposant une plateforme permettant aux magasins de vendre leurs stocks dormants. Co-fondée par Lukas Liénard et Raphaël Lopez, l’application offre une solution pour transformer ces invendus, dont le coût peut s’élever de 10 000 à 500 000 EUR, en chiffre d’affaires additionnel tout en générant du trafic en magasin.

Avec Usave, les enseignes peuvent en quelques clics mettre en ligne leurs produits invendus, allant de l’électronique aux articles ménagers, et les rendre accessibles aux clients locaux. Ce système non seulement optimise le processus de vente en réduisant le temps requis par les équipes en magasin, mais s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable en évitant le gaspillage, l’impact logistique et environnemental lié à l’élimination des invendus.

Le service, gratuit pour les acheteurs, repose sur un modèle d’abonnement pour les vendeurs, avec une commission sur les transactions. Usave connaît un succès grandissant avec une centaine de points de vente partenaires dans le Nord de la France et des dizaines de milliers de téléchargements de son application. La start-up a également noué un partenariat stratégique avec Carrefour dans les Hauts-de-France, augmentant ainsi sa visibilité et son impact.

Avec des plans d’expansion vers Rennes, Nantes et, ultérieurement, la région parisienne, Usave vise à étendre son offre à d’autres grandes métropoles françaises d’ici la fin de 2024. Une levée de fonds est prévue pour accélérer cette croissance, envisageant même une expansion européenne à long terme. Usave s’affirme ainsi comme une solution pour les enseignes souhaitant valoriser leurs invendus tout en contribuant à une économie plus circulaire.

Getinside : le colis comme nouveau canal publicitaire

Lancée en mai 2022 par Maxime Garrigues, GETINSIDE se présente comme la première plateforme dédiée à la monétisation des espaces publicitaires dans les colis. En réponse à un marché du retail media en pleine expansion, évalué à 128,2 milliards de dollars, cette innovation vise à optimiser un vecteur de communication encore sous-exploité : le colis. Chaque année, près de 2 milliards de commandes physiques sont expédiées en France, représentant une opportunité significative pour les marques de toucher leur cible directement.

La plateforme propose aux Digital Native Vertical Brands (DNVB) et aux annonceurs une solution de ciblage affinitaire à grande échelle, comparable aux géants comme Google et Meta. Avec Getinside, les marques peuvent insérer des publicités personnalisées dans les colis, allant de simples cartes promotionnelles à des échantillons gratuits, en sélectionnant les commerçants correspondant le mieux à leur audience cible.

Grâce à cette stratégie, les annonceurs bénéficient d’une visibilité accrue auprès d’une audience engagée, avec des coûts d’acquisition potentiellement plus bas que ceux rencontrés sur les plateformes traditionnelles. Les résultats parlent d’eux-mêmes : un taux de clic moyen de 1,66% et un coût par prospect réduit à 3,80 EUR.

Getinside compte aujourd’hui plus de 500 clients et a déjà monétisé plus de 2 millions de colis. Face à l’augmentation des coûts d’acquisition et aux restrictions réglementaires impactant le ciblage publicitaire en ligne, la plateforme offre une alternative prometteuse pour les marques. En parallèle, Getinside prévoit d’étendre son offre au-delà des frontières françaises, visant l’Allemagne et le Royaume-Uni, tout en enrichissant ses services avec de nouvelles fonctionnalités comme l’emailing partenaire et la possibilité de sponsoriser des posts sur Instagram.

Avec une levée de fonds initiale et une équipe répartie entre Toulouse et Paris, GETINSIDE se positionne comme un acteur clé dans l’évolution du retail media, prouvant que le colis, souvent négligé, peut devenir un puissant levier de croissance pour les marques.

LiveCrew, au cœur de l’expérience client

À une époque où le numérique règne en maître, LIVECREW propose une solution innovante pour le secteur de la boutique physique. Fondée par Jonathan Dory, suite à une expérience professionnelle à Paris dans le domaine de l’e-commerce, LiveCrew vise à combler le fossé entre les données numériques et l’expérience en magasin. Lors de sa gestion d’une marque parisienne, Jonathan a observé l’efficacité de l’exploitation des données visiteurs pour optimiser le parcours client en ligne, permettant d’augmenter significativement les taux de conversion.

Contrairement au secteur digital, le retail physique se trouve souvent limité par l’utilisation de KPIs basiques telle que le chiffre d’affaires et le taux de conversion, sans véritable accès à des données approfondies pour analyser et résoudre les points de friction rencontrés par 80 % des visiteurs quittant les boutiques sans achat.

LiveCrew se veut exploiter le potentiel des interactions directes avec les clients que permet l’environnement physique. La startup encourage les conseillers de vente à écouter activement leurs clients et à collecter les retours critiques. Grâce à des tableaux de bord intuitifs, ces données sont transformées en informations actionnables, permettant aux magasins de s’aligner plus précisément sur les désirs des consommateurs.

L’approche de LIVECREW réside dans la conviction que les données pertinentes et exploitables sont la clé pour éliminer les obstacles au sein du parcours client et ainsi améliorer la satisfaction et les taux de conversion. En offrant les outils nécessaires pour recueillir et analyser les retours clients, LIVECREW ambitionne de redéfinir le retail physique, en plaçant l’expérience client au centre de sa stratégie d’optimisation.