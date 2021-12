[DECODE Quantum] A la rencontre de Jean-François Morizur et Nicolas Treps, fondateurs de Cailabs

Pour ce 34e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Jean-François Morizur et Nicolas Treps, co-fondateurs de Cailabs.

Jean-François Morizur est le fondateur et CEO de Cailabs, une société créée en 2013 qui est spécialisée dans la fourniture de composants optiques innovants de mise en forme de la lumière. Il est passé par Normale Sup Paris un doctorat en optique quantique en 2011 en cotutelle à l’Université Pierre et Marie Curie (maintenant Sorbonne Université) et l’Université Nationale Australienne (ANU). Après un post-doc à l’UPMC, il a lancé Cailabs.

Nicolas Treps est enseignant-chercheur au Laboratoire Kastler Brossel à Sorbonne Université depuis 2002. Côté formation initiale, il associe un doublé École Polytechnique avec spécialité en physique et ENS pour un DEA en physique quantique. Suivi d’une thèse en physique quantique à l’UPMC en 2001. Nicolas est conseiller scientifique de Cailabs depuis sa création. Par ailleurs, il est codirecteur (avec Frédéric Grosshans) de QICS, Quantum Information Center Sorbonne qui fédère les activités de recherche et d’enseignement quantiques de Sorbonne Université.