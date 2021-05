[DECODE Quantum] A la rencontre de Nicolas Gaude et Michel Nowak, Prevision.io

Pour ce nouvel épisode de Decode Quantum, nous allons aborder, une fois n’est pas coutume, le sujet des logiciels quantiques et en particulier du quantum machine learning. Nous avions déjà rapidement traité de ce domaine avec Iordanis Kerenidis fin 2020. Pour cet épisode, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillaient Nicolas Gaude et Michel Nowak, tous deux de la startup Prevision.io.

Nicolas Gaude est le CTO et cofondateur en 2017 de Prevision.io, une startup de l’intelligence artificielle et du machine learning qui vise à automatiser la sélection de modèles de machine learning en fonction des données à traiter. Il était auparavant Chief Data Scientist à La Poste après un passé chez Bouygues Telecom et chez NDS, un fournisseur de logiciels pour les set-top-boxes de la TV numérique.

Michel Nowak est en charge de la recherche en algorithmie quantique chez Prevision.io depuis 2 ans.

Ils ont un point commun qui nous rapproche d’un autre vortex du quantique en France : ils ont tous les deux fait la même école d’ingénieur à Grenoble, Phelma, avec 15 ans d’écart. Cette école est actuellement juste à l’entrée principale de la presque-Ile de Grenoble où l’on trouve notamment le CEA-Leti et un peu plus loin d’Institut Néel du CNRS. Michel Nowak a en plus réalisé une thèse de doctorat au CEA en physique nucléaire, terminée en 2018.

Dans cet entretien, nous allons comprendre ce qu’il sera possible de faire un jour avec des ordinateurs quantiques dans le cadre des applications du machine learning ».