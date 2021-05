Comment l’Aforp veut former des ingénieurs au développement d’applications quantiques

Dès septembre prochain, l’Aforp, groupe spécialisé dans la formation professionnelle, lance à travers son entité Afti Numérique, l’école supérieure du numérique industriel, une formation de développeur informatique d’applications quantiques. D’un durée de 100 jours, elle s’adresse aux ingénieurs informatiques et scientifiques en poste, prise de poste, ou encore en contrat de professionnalisation.

Pourquoi l’Aforp pense qu’il est temps de lancer une telle formation? «Il y a plusieurs raisons à cela», commence Jean-Christophe Vauthier, pilote du domaine numérique et électronique pour l’école. «Les premiers ordinateurs quantiques commencent à arriver par le biais d’Internet avec ce que l’on appelle le QaaS, donc le quantum as a service. Ce sont des ordinateurs quantiques qui sont mis à disposition des développeurs pour commencer à travailler sur des applications quantiques. La deuxième raison est le plan stratégique français sur le développement du quantique. Et la troisième, c’est que même si la technologie est encore au stade de recherche, des applications concrètes commencent à émerger. Donc d’ici 3 à 5 ans, c’est quelque chose qui va vraiment devenir prépondérant dans une grande majorité d’entreprises».

Les premiers secteurs intéressés par des profils sont notamment la chimie, la pharmacologie- où les technologies quantiques permettent de conduire des recherches plus précises-, la cryptologie- afin de rendre les logiciels de cryptologie ‘quantum résistants’, explique Jean-Christophe Vauthier. «Et enfin, quelque chose qui touche un peu plus toutes les entreprises, c’est ce qui concerne l’optimisation quantique avec l’optimisation des coûts de processus. Cela se fait très bien avec la technologie quantique», ajoute ce dernier.

Les diplômés devraient d’abord trouver des opportunités auprès de grands groupes comme Orange, Thales, IBM, Microsoft, Google ou encore Amazon, avant que les besoins en recrutement s’étendent plus largement.

Comment est composée cette formation? Retrouvez tous les détails au cours de l’interview diffusée pendant l’émission.