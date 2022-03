[DECODE Quantum] A la rencontre de Romain Alleaume, chercheur en communications quantiques

Dans ce 41e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Romain Alleaume.

Romain est enseignant-chercheur à Telecom Paris, maintenant installée à Palaiseau en face du centre de recherche C2N du CNRS et de l’Université Paris-Saclay. Diplômé de l’ENS Paris, il a fait une thèse de doctorat en 2004 à l’ENS Cachan et à l’Université Paris VI. Il a alors rejoint Telecom Paris pour y coordonner la recherche en QKD dans le cadre du projet européen SECOQC ainsi que de nombreux projets nationaux et internationaux.

Ses recherches visent à permettre l’industrialisation des communications quantiques à base de QKD dans le cadre du pilier communication du quantum flagship européen (CIVIQ, OpenQKD et EuroQCI). Il a aussi cofondé la start-up SeQureNet (2008-2017) dont il nous raconte les péripéties. Enfin, Romain est aussi responsable d’une option quantique de dernière année à Telecom Paris sur l’information quantique.