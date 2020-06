[DECODE Quantum] Rencontre avec Eleni Diamanti, Directrice de Recherche CNRS au laboratoire LIP6 de Paris-Sorbonne

Pour ce nouvel épisode nous vous proposons de découvrir Eleni Diamanti, Directrice de Recherche CNRS au laboratoire LIP6 de Paris-Sorbonne. C’est une spécialiste de la photonique et la cryptographie quantique. Elle anime la communauté parisienne du quantique comme Vice-Présidente du PQC (Paris Quantum Computing) et coordonne depuis avril le hub quantique de Paris. Elle participe activement à la sensibilisation du marché et des jeunes sur les technologies quantiques. Decode Quantum vous emmène à la découverte du quantique au travers du témoignage des meilleurs acteurs dans le domaine.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Eleni Diamanti, Directrice de Recherche CNRS au laboratoire LIP6 de Paris-Sorbonne:

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Quantum sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media