Dernier kilomètre: Yper et You2You fusionnent pour unir leurs forces géographiques

Le « dernier kilomètre » est au cœur des stratégies de tous les commerçants, qu’ils soient pur players ou traditionnels. Deux acteurs du « Last Mile » et concurrents décident de fusionner en pleine crise du Covid-19 Nous avons fait un point ensemble sur la fusion entre « Yper » et « You2You » avec Pierre-Emmanuel Jan, fondateur de You2You.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pierre-Emmanuel Jan, fondateur de You2You :

