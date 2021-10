Digital Marketing en 2021: le temps de l’action et du sens pour convaincre des clients potentiels

Avec la reprise, le marketing digital fait-il vraiment sa révolution ? Beaucoup d’interrogations pour des réponses qui montrent qu’aujourd’hui, les initiatives les plus en vogue se recentrent sur la personnalisation, le local, les campagnes solidaires, l’influence et la recherche de sens…

France Num ( https://www.francenum.gouv.fr ) , initiative nationale pour la transformation numérique des TPE PME a profité de l’évènement Digital Marketing One To One pour réunir au micro de FrenchWeb, 3 professionnels qui évoquent la raison d’être de leur entreprise et de leur activité au regard d’un marketing digital réfléchi en gardant un sens aiguisé de la qualité de l’expérience client.

Béatrice Nalpas Cala ( https://www.linkedin.com/in/ beatricenalpascala ) est directrice des opérations d’une PME familiale créée en 1870 : la Manufacture Castex ( https://www.couette-castex. com/ ), basée à Dax. Depuis 2012, ce fabricant français de couettes, édredon, oreillers en duvet naturel mène des actions e-commerce où la satisfaction client se veut une réalité au quotidien. Un témoignage passionnant pour une entreprise qui teste : intelligence artificielle pour les campagnes média, chatbot, site marchand avec un blog pour informer les prospects et fidéliser les clients…

Vincent Touboul Flachaire ( https://www.linkedin.com/in/ vincent-goodeed/ ), fondateur et PDG de Goodeed ( https://www.goodeed.com/ ), jeune pousse sociale française, explique un modèle économique original pour cette entreprise pas comme les autres : chaque visiteur peut effectuer des dons gratuitement en visionnant des publicités. Cette start up convainc aujourd’hui de grands annonceurs et groupes média. Ces collectes 100 % numériques séduisent des donateurs jeunes : 80 % ont entre 18 et 35 ans. La publicité devient-elle vraiment solidaire ?

Stéphane Beurthe ( https://www.linkedin.com/in/ beurthestephane-35b4a7 ), directeur du numérique chez Orange, explicite les changements en cours sur le marketing digital sur le marché B2B avec les nécessités d’adaptation du marché, notamment pour les professionnels.

