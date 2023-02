[Seed] Carbo lève 5 millions d’euros auprès de MAIF Avenir et 115K (La Banque Postale)

Carbo, une startup qui accompagne les entreprises dans la mesure et la réduction de leur empreinte carbone, réalise sa première levée de fonds depuis son lancement en 2019. Ce tour de table de 5 millions d’euros a été mené par la MAIF Avenir et 115K, le fonds d’innovation du groupe La Banque Postale (partenaire historique de Carbo), avec la participation de la BPI et de business angels.

Fondé par Simon Létourneau, Julien Janson et Emmanuel Watrinet, Carbo déploie une solution SaaS à destination des PME et ETI, ainsi qu’un partenariat avec la Banque postale et la Société Générale qui permettent à leurs clients de calculer leur empreinte carbone. « Notre mission est d’accélérer la prise de conscience écologique des citoyens et des entreprises pour réduire notre empreinte carbone », explique Simon Létourneau, CEO de l’entreprise.

Pour Carbo, la deuxième partie de la mission consiste à aider ses clients à réduire leur consommation. « Nous pensons que nous pouvons y arriver par la pédagogie », explique-t-il. À ce jour, l’entreprise française revendique plus de 400 clients dont BackMarket, Alan, Lunii, Malt ou encore Luko.

« Notre objectif est d’investir encore davantage dans notre produit et dans la satisfaction de nos clients ». Carbo ambitionne également de recruter 30 collaborateurs durant l’année et d’atteindre la rentabilité à l’été 2024.

Retrouvez l’interview complète de Simon Létourneau, co-fondateur et CEO de Carbo :

Création: 2019 Fonds levés: 5 millions d’euros CEO: Simon Létourneau Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 31 ARR: 1 million Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC MAIF Avenir

115K (La Banque Postale)

Bpifrance Résultat net: NC