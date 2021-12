DNA Script : jusqu’où est-il possible d’aller avec l’ADN ?

Jusqu’où est-il possible d’aller avec l’ADN ? La communauté scientifique n’a pas encore encore la réponse tant le potentiel de cette molécule semble infini. Mais pour étudier les possibilités offertes par l’ADN, encore faut-il que les laboratoires disposent de suffisamment de matière pour que les chercheurs puissent poursuivre leurs travaux. Or depuis une quarantaine d’années, l’ADN est fabriqué par synthèse chimique, un processus particulièrement long et coûteux, avec un taux d’erreur qui augmente à mesure que la séquence s’allonge.

Dans ce contexte, les chercheurs cherchent à développer des alternatives pour synthétiser de l’ADN plus facilement, avec des résultants plus probants. Parmi les solutions envisagées, une a particulièrement séduit la communauté scientifique : la synthèse enzymatique. Ce procédé, plus rapide et efficace, et pour lequel il n’est plus nécessaire d’être un chimiste, est désormais utilisé pour la production de médicaments, de parfums, de cosmétiques ou encore de biocarburants.

Fondée en 2014 par Thomas Ybert, Sylvain Gariel et Xavier Godron, DNA Script a développé une imprimante capable de synthétiser de l’ADN de haute qualité pour favoriser l’innovation dans les sciences et la technologie. A travers cette technologie, DNA Script entend ainsi donner un second souffle à l’écriture des codes génétiques. Le nouveau procédé développé par la société permet de fabriquer des molécules d’ADN de meilleure qualité et de plus grande longueur dans des délais beaucoup plus courts par rapport aux méthodes de production habituelles. De cette manière, ce processus offre l’opportunité aux chercheurs dans la biologie moléculaire d’accélérer leurs expériences pour aboutir à des résultats plus rapidement. Ces avancées doivent permettre à terme de développer de nouveaux produits thérapeutiques, comme des médicaments ou des vaccins, mais aussi d’évoluer vers une production plus écologique des produits chimiques ou encore de proposer une nouvelle manière de stocker des données.