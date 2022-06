Quelle est la place des startups santé dans la FrenchTech?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Pour faire le point sur le panorama des startups santé en France nous avons invité Mathilde Gratiot, Business Manager HealthTech au sein d’https://www.agoranov.com/. L’incubateur parisien officie depuis 20 ans aux cotés des startups sciences et tech et a accompagné de nombreux fleurons : DNA Script, Cardiologs, Lifen, Doctolib ou encore Alan et tant d’autres. Agoranov. Comment s’articule l’échiquier santé, quelles sont les problématiques auxquelles nos startups santé sont confrontés, quels sont les financements qui les soutiennent? réponse en image avec Mathilde Gratiot au micro de Richard Menneveux.