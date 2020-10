Données clients: Twilio acquiert Segment pour 3,2 milliards de dollars

L’éditeur de solutions de communication Twilio annonce l’acquisition de Segment pour environ 3,2 milliards de dollars, contre le versement de ses actions. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2020. Au terme de cette acquisition, Segment deviendra une filiale de Twilio.

Lancé en 2008, Twilio édite des solutions de communication (SMS, mail, vidéo) à destination des entreprises et des développeurs. L’entreprise californienne permet à ses clients d’intégrer ces services dans leurs applications via des API. L’expertise de Segment, qui développe une solution permettant aux entreprises d’extraire des données clients à des fins marketing et ainsi de créer de l’engagement client, permettra Twilio d’élargir son offre en matière de service client et de marketing.

« Les silos de données détruisent l’expérience des clients », commente Jeff Lawson, co-fondateur et PDG de Twilio. « Segment permet aux développeurs et aux entreprises de briser ces silos et de construire une image complète de leur client. Combiné à la plateforme d’engagement client de Twilio, nous pouvons créer un engagement plus personnalisé, plus rapide et plus efficace dans les domaines du service client, du marketing, de l’analyse, des produits et des ventes ».

«Se démarquer à l’ère du numérique»

Avec plus de 20 000 entreprises clientes telles que Intuit, FOX, Instacart ou Levi’s, Segment s’est imposé dans sur son marché. Fondée en 2012 à San Francisco, la startup a levé 283 millions de dollars depuis son lancement. « Nous avons créé Segment pour aider les entreprises à se démarquer à l’ère du numérique et à offrir des expériences clients riches et connectées, basées sur des données de haute qualité », commente Peter Reinhardt, co-fondateur et PDG de Segment. « En unissant nos forces avec Twilio, nous serons en mesure de rendre l’expérience client complète et transparente de bout en bout ».

Cette acquisition survient 2 ans après celle de SendGrid, une plateforme permettant aux marques d’automatiser l’envoi de mails à leurs clients, notamment pour confirmer un achat en ligne ou réinitialiser un mot de passe, par Twilio pour 2 milliards de dollars.