Dopé par la forte demande en puces, Samsung prévoit un bond de 25% de son bénéfice trimestriel

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé vendredi qu’il tablait au quatrième trimestre sur un bond de 25% de son bénéfice opérationnel, dopé par la très forte demande en puces induite par l’essor du télétravail, dans le contexte de la pandémie. Le premier fabricant mondial de smartphones et de puces a indiqué dans un communiqué qu’il anticipait un bénéfice opérationnel de l’ordre de 9 000 milliards de won (6,7 milliards d’euros) entre octobre et décembre.

En 2019, il avait dégagé 7 160 milliards de won sur la même période. Ces prévisions sont relativement en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 9 340 milliards de won, selon la firme FnGuide. Cela n’a cependant pas empêché l’action Samsung de bondir, terminant en hausse de 7,12% à la Bourse de Séoul. La pandémie de coronavirus a eu des conséquences économiques dévastatrices à travers la planète mais de nombreux groupes technologiques ont réussi à tirer leur épingle du jeu, enregistrant même une croissance de leur activité.

Le géant LG, deuxième fabricant sud-coréen d’électroménager derrière Samsung, a dit vendredi prévoir, pour le quatrième trimestre, le bénéfice opérationnel le plus élevé jamais enregistré, multiplié par plus de cinq en un an pour atteindre 647 000 milliards de won. La Corée du Sud a renoué au troisième trimestre avec la croissance à la faveur de sa bonne performance sur le front des exportations. Tant en matière de bénéfice opérationnel que de chiffre d’affaires (61 000 milliards de won), les prévisions annoncées vendredi par Samsung restent cependant inférieures à la performance enregistrée par le groupe au troisième trimestre, quand celle-ci avait été dopée par les sanctions américaines ordonnées contre son concurrent Huawei.

Galaxy vs. iPhone

Les experts expliquent cet état de fait par l’appréciation du won et par le succès de l’iPhone 12, que le grand rival Apple a lancé en octobre. « Les smartphones bon marché et de milieu de gamme de Samsung représentent 80% du chiffre d’affaires de sa division mobile », observe Jusy Hong, du groupe Omdia. « Mais les groupes chinois comme Xiaomi, Vivo et Oppo ont augmenté leur part de marché dans le milieu de gamme dans des régions comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est. » La bonne santé de Samsung Electronics, navire amiral du groupe Samsung, est capitale pour l’économie sud-coréenne.

Le groupe est de loin le plus grand des « chaebols », ces conglomérats familiaux à l’origine du prodigieux redressement du pays après la Guerre de Corée. Son chiffre d’affaires représente un cinquième du PIB de la 12e économie au monde. Les analystes pensent que les perspectives de l’entreprise sont plutôt favorables en 2021, en raison de la demande soutenue pour les mémoires et de la croissance des secteurs de l’électronique et des puces. Ils estiment aussi que l’activité mobile du groupe va continuer de progresser, alors que Samsung dévoilera la semaine prochaine la prochaine version de son emblématique Galaxy.

Une année faste pour l’industrie des puces?

L’industrie de la fabrication des puces devrait aussi connaître une année faste en raison de la généralisation du travail à domicile du fait de la pandémie, selon la société basée à Taipei TrendForce. « 2021 sera une année de croissance pour l’activité de fabrication de puces de Samsung », a déclaré à l’AFP Sujeong Lim, analyste au sein de Counterpoint. « La demande en semi-conducteurs pour la 5G, l’IdO (Internet des objets) et les smartphones de haute performance explose. »

Samsung n’en a cependant pas totalement fini avec l’époque des affaires, puisque l’héritier du groupe et fils du défunt président, Lee Jae-yong, attend de connaître l’issue de son nouveau procès pour son implication dans le retentissant scandale de corruption qui avait précipité la destitution et la condamnation en 2017 de l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Le parquet a requis neuf ans de détention la semaine dernière contre M. Lee. Samsung pourrait donc se retrouver privé de son patron si le tribunal suivait les réquisitions. La décision est attendue dans le courant du mois.