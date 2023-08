DoubleVerify acquiert la startup française SCIBIDS Technology pour 125 millions de dollars

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

DoubleVerify, une plateforme logicielle leader dans la mesure, les données et l’analytique des médias numériques, a annoncé l’acquisition de Scibids Technology SAS, une startup française pionnière dans l’optimisation de campagnes digitales grâce à l’IA. L’acquisition, évaluée à 125 millions de dollars, en cash et en actions, et devrait être finalisée au troisième trimestre.

Fondée en 2016 par Rémi Lemonnier et Julien Hirth, Scibids a conçu une solution reposant sur l’intelligence artificielle à destination des acheteurs médias. Celle-ci vient se greffer à leurs plateformes d’achats publicitaires pour automatiser la gestion et le suivi des campagnes. Grâce à ce dispositif, l’objectif est d’améliorer la productivité des acheteurs médias et d’augmenter le retour sur investissement de leurs dépenses en publicité digitale. Depuis sa création SCIBIDS a levé 4,3 millions d’euros notamment auprès d’Iris Capital et Black Sheep Ventures. La startup compte quelques business angels notoires, à l’instar de Frederic Montagnon, Eduardo Ronzano, Julien Romaneto et Thibaud Elzière auprès desquels elle avait levée 600 000 euros en septembre 2017.

« En un peu plus de six ans, l’équipe a réussi à se forger une position de leader mondial dans le secteur de l’AdTech. Leur succès est en grande partie dû à leur expertise technologique, exploitant ce que nous appelons aujourd’hui l’Intelligence Artificielle, un domaine qui ne captivait pas autant les imaginations qu’il le fait aujourd’hui. » commente Frederic Montagnon

Cette opération vise à étendre la leadership de DV en optimisations de campagne en temps réel. Cela permettra à DV de couvrir l’ensemble de la transaction médiatique, de l’activation à la mesure.

DV avait précédemment annoncé un partenariat exclusif avec Scibids, conduisant au lancement du DV Algorithmic Optimizer. Des tests ont montré une augmentation significative des niveaux d’attention et des impressions remportées. « L’acquisition de Scibids est une étape décisive… L’association marie les données propriétaires de DV avec la technologie d’optimisation basée sur l’IA de Scibids, permettant de fournir aux marques des informations et un contrôle sans précédent sur leurs performances publicitaires. » explique Mark Zagorski, CEO de DoubleVerify.