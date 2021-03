Dropbox s’offre DocSend pour 165 millions de dollars afin de poursuivre sa mutation en plateforme collaborative

Le service de stockage de données Dropbox poursuit sa mutation en plateforme collaborative. L’entreprise américaine annonce l’acquisition de la plateforme californienne DocSend, spécialisée dans le partage et l’analyse de documents en entreprise, pour 165 millions de dollars. Ce rachat permet à Dropbox, qui possède déjà le spécialiste de la signature électronique HelloSign, de compléter son offre en matière de travail collaboratif. L’opération intervient alors que le télétravail, qui s’est imposé dans nos vies depuis la pandémie de Covid-19, semble être devenu une norme. En effet, de plus en plus d’entreprises envisagent d’avoir recours au télétravail, même après la sortie de crise.

« Compte tenu de l’augmentation spectaculaire du télétravail, il y a une demande accrue d’outils numériques qui aident les gens à organiser leur contenu et à collaborer de manière fluide entre eux », commente Drew Houston, co-fondateur et directeur général de Dropbox. Dans ce contexte, Dropbox ambitionne de proposer une solution complète à ses clients, de la signature électronique pour gérer les contrats et les factures avec HelloSign à l’organisation de projets, en passant par le transfert de documents de manière sécurisée, pour devenir une plateforme collaborative à part entière.

« DocSend est un complément parfait à nos produits et nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe », poursuit Drew Houston. « En réunissant Dropbox, HelloSign et DocSend, nous serons en mesure de proposer une suite complète de produits sécurisés en libre-service pour les aider à gérer les flux de documents importants du début à la fin ». Pour rappel, Dropbox avait fait l’acquisition d’HelloSign en janvier 2019 pour 230 millions de dollars.

Lancé par Dave Koslow, Russ Heddleston et Tony Cassanego, DocSend a levé 15,3 millions de dollars depuis son lancement en 2013, notamment auprès de DCM Ventures et August Capital. La startup revendique à ce jour plus de 17 000 clients. L’acquisition devrait être conclue au premier trimestre 2021.