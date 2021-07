E-commerce: Byrd lève 16 millions d’euros auprès de Mouro Capital pour traiter les commandes en Europe

Byrd, spécialisé dans la logistique et la gestion de commandes pour les e-commerçants, lève 16 millions d’euros auprès de Mouro Capital, avec la participation de FJ Labs, Rider Global, Venture Friends, Speedinvest, Reflex Capital, Hermann Hauser et KK Incube. La startup autrichienne veut s’étendre sur 5 marchés européens supplémentaires. Cette levée intervient un an après son tour de table en série A de 5 millions d’euros. Cette opération porte le montant total du capital de l’entreprise à 26 millions d’euros.

Lancé en 2016 à Vienne par Petra Dobrocka, Alexander Leichter et Sebastian Mach, Byrd développe un logiciel de gestion des commandes basé sur le cloud à destination des e-commerçants. La plateforme leur permet de gérer l’ensemble du processus d’exécution des commandes, du stockage à l’expédition, ainsi que la gestion des retours. Son API s’intègre aux principaux systèmes d’e-commerce. Byrd compte à ce jour plus de 200 entreprises clientes qu’il met en relation avec des centres de traitement et services d’expéditions.

« La pandémie a mis en évidence le besoin de solutions digitales et flexibles pour le traitement des commandes des plateformes d’e-commerce », commente Manuel Silva Martínez, associé général de Mouro Capital. « Byrd se distingue de ses concurrents par l’offre de bout en bout qu’elle propose, par son engagement pour le développement durable ainsi que par la renommée internationale de ses clients. »

Une croissance de 300%

La startup viennoise revendique une croissance de 300% depuis l’année dernière et traite à ce jour des centaines de milliers de colis à travers ses 15 entrepôts répartis en Europe. Byrd compte parmi ses clients des entreprises dans la santé, le bien-être, la mode ou encore la grande consommation comme Your Superfoods, Durex, Freeletics ou Scholl. L’entreprise collabore également avec des plateforme d’e-commerce comme Amazon ou Shopify pour les relier à des fournisseurs de logistique.

Byrd ambitionne désormais d’étendre son réseau à 5 nouvelles zones géographiques en Europe de l’Est, du Nord et du Sud. La startup entend également booster son activité sur ses marchés existants comme en Autriche, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, en recrutant de nouveaux talents et en développant les capacités de son logiciel. Byrd prévoit de doubler de volume en employant 200 collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Byrd : les données clés

Fondateurs : Petra Dobrocka, Alexander Leichter et Sebastian Mach

Création : 2016

Siège social : Vienne, Autriche

Secteur : e-commerce, logistique

Activité : gestion des commandes

Financement : 16 millions d’euros auprès de Mouro Capital, avec la participation de FJ Labs, Rider Global, Venture Friends, Speedinvest, Reflex Capital, Hermann Hauser et KK Incube.