Pourquoi la génération Z est-elle adepte de la seconde main?

La chronique de Jean-Luc Raymond, de France Num, est aujourd’hui un spécial «mode». Ce dernier s’intéresse aux chiffres du commerce, plutôt encourageants, et qui confirment les atouts de l’omnicanal. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les marques du secteur de la mode et des accessoires, selon une étude menée par Natixis Payments, celles présentes à la fois sur Internet et avec un commerce physique ont un panier moyen de 12% plus élevé que celles qui se développent uniquement avec un pas-de-porte.

Illustration avec l’atelier bordelais De Grimm Maroquinerie qui allie tradition de la haute maroquinerie et e-commerce depuis 2015. L’enseigne a ainsi vu son e-commerce passer de zéro cette année-là à 17 % du chiffre d’affaires en 201, puis à 30 % en 2020. Même si, pour cette dernière année, Cyril Coutzac-Massip, le directeur du marketing digital, temporise l’évolution en rappelant que la hausse est aussi le fruit de la baisse globale de l’activité engendrée par la crise.

Jean-Luc Raymond s’intéresse aussi à une tendance forte du marché de la mode: la seconde main, et plus particulièrement à la génération Z (née après 1995) qui en est une grande consommatrice. Comment expliquer cela? Que signifie la pratique d’achat/vente d’occasion de vêtements qui semble marquer la vie des adolescents ? Les jeunes, à travers ces pratiques, cherchent-ils à sortir du jeu économique de la fast-fashion, pour marquer leur unicité et bricoler leur identité? Notre chroniqueur répond à toutes ces questions en s’appuyant sur les travaux d’Elodie Gentina, enseignante-chercheuse en marketing à l’IESEG School of Management de Lille.

Retrouvez tous les détails dans la chronique de Jean-Luc Raymond, de France Num, diffusée dans l’émission.