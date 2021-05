E-commerce: Polar Analytics lève 1,2 million d’euros auprès de Frst et Kima

Tandis que de plus en plus de marques opèrent leur transition numérique, la startup française Polar Analytics, spécialisée dans l’analyse des données pour les e-commerçants, lève 1,2 million d’euros auprès de Frst, Kima Ventures et de business angels, notamment le CEO de Gorgias Romain Lapeyre, Guillaume Cabane et André Haddad.

Lancé en 2020 par David Dokes et Charbel Seif, des anciens de chez Turo et Airbnb, Polar Analytics développe une plateforme centralisant les actions des équipes marketing qui analyse les données e-commerce, à destination des marques indépendantes. Cette solution leur permet d’obtenir des analyses de données au sein de tous leurs canaux, plateformes et pays depuis une seule interface.

«Plus que jamais, les marques naissent en ligne»

« Plus que jamais, les marques naissent en ligne », commente Gabriel de Vinzelles, Principal chez Frst. « Pour grandir, elles ont besoin d’outils pour contrôler leur marketing et s’assurer une croissance des dépenses saines. C’est là que Polar rentre en jeu, l’équipe a développé un incroyable produit analytics et ils sont désormais parfaitement positionnés pour construire l’infrastructure marketing moderne qui permettra aux marques indépendantes de réussir. »

La startup revendique plus de 80 marques clientes à travers le monde, notamment en France, aux États-Unis, en Asie et en Australie. Elle ambitionne d’en accompagner 500 d’ici fin 2021. « Si les marques indépendantes se développent, l’impact net sur la société est positif – et nous sommes fiers d’accompagner ses marques plutôt que de grands groupes corporate », estime David Dokes, co-fondateur de la startup. Cette dernière devrait également s’agrandir avec l’arrivée de 15 profils techniques de développeurs en France.

Polar Analytics : les données clés

Fondateurs : David Dokes et Charbel Seif

Création : 2020

Siège social : Paris, France

Secteur : e-commerce

Financement : 1,2 million d’euros auprès de Frst, Kima Ventures et de business angels, notamment le CEO de Gorgias Romain Lapeyre, Guillaume Cabane et André Haddad.