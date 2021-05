Post-achat: ParcelLab lève 92,5 millions d’euros auprès d’Insights Partners

La startup allemande ParcelLab, spécialisée dans la gestion de l’expérience post-achat, lève 92,5 millions d’euros en série C auprès d’Insights Partners et Endeit Capital, avec la participation des investisseurs historiques Capnamic Ventures et Coparion. L’entreprise permet aux marques telles que Lidl, IKEA ou encore Bikester de faire du post-achat une source de croissance.

Lancé en 2015 par Tobias Buxhoidt, Julian Krenge et Anton Eder, ParcelLab s’est spécialisé dans « l’Operation Experience », c’est-à-dire qu’il s’attaque au post-achat et à l’amélioration de la relation entre le client et la marque. La startup opère à ce jour dans 153 pays à travers le monde et entend bien poursuivre son expansion. Elle a déjà séduit des marques renommées telles que Nespresso, Puma, IKEA ou encore Back Market. L’entreprise allemande, qui ambitionne d’aider ses clients à se démarquer de la concurrence, revendique des résultats impressionnants tels que des taux d’ouverture d’e-mails de plus de 90% ou encore des montants du panier d’achat doublés.

L’e-commerce de plus en plus compétitif

« Alors que le e-commerce devient de plus en plus compétitif, offrir des expériences uniques et de marque est un enjeu majeur de la croissance », explique Tobias Buxhoidt, PDG et fondateur de ParcelLab. « Identifier les opportunités permettant de se rapprocher de ses clients afin de construire des relations durables est un facteur clé de différenciation. Les marques qui investissent dans l’Operation Experience transforment la complexité opérationnelle en opportunités de se différencier de la concurrence sur le marché. »

ParcelLab souhaite désormais financer le développement de nouveaux produits qui agrémenteront l’expérience du post-achat, notamment en misant sur la qualité du service de retour de commandes. « L’équipe de ParcelLab s’est clairement donnée comme mission de fournir à ses clients un produit de très haute qualité, à l’international » commente Philipp Schroeder, associé chez Endeit. « L’équipe est le parfait exemple d’entrepreneur Internet que nous voulons soutenir – des entrepreneurs qui veulent conduire le changement pour rendre l’Europe plus compétitive et qui ont l’ambition de devenir les leaders du marché mondial. »

ParcelLab : les données clés

Fondateurs : Tobias Buxhoidt, Julian Krenge et Anton Eder

Création : 2015

Siège social : Allemagne

Secteur : e-commerce

Financement : 92,5 millions d’euros en série C auprès d’Insights Partners et Endeit Capital, avec la participation des investisseurs historiques Capnamic Ventures et Coparion.