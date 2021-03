E-commerce: Sensaterra récolte 1 million d’euros auprès de Denis Fayolle (LaFourchette) et de business angels

Sensaterra lève 1 million d’euros auprès de Denis Fayolle, qui a co-fondé la startup, ainsi que de business angels. Denis Fayolle est un entrepreneur multi-récidiviste qui a notamment co-fondé LaFourchette, revendu à TripAdvisor, Farmitoo, Singulart, Habiteo ou plus récemment Seed & Seeds. Il a également été l’un des premiers business angels de ManoMano et de Zensoon.

Fondé en janvier 2020 par Camille Rodriguez, Maxence Béguin, Clément Marty et Denis Fayolle, Sensaterra développe une marketplace sur laquelle se vendent et s’achètent des boissons chaudes (cafés, thés, tisanes ou chocolats) et d’équipements à destination d’artisans indépendants. En effet, la startup souhaite remettre les artisans européens sur le devant de la scène face aux grands groupes industriels en leur offrant une plateforme accessible, clé en main, qui ne requiert pas de leur part des connaissances dans le numérique.

La plateforme compte aujourd’hui plus de 2 000 produits et 120 artisans et est disponible en français, italien et allemand. « Cette levée permettra à Sensaterra d’accélérer son développement sur un marché des boissons chaudes européen évalué à 170 milliards d’euros », confie l’entreprise.

Sensaterra : les données clés

Fondateurs : Camille Rodriguez, Maxence Béguin, Clément Marty et Denis Fayolle

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : e-commerce

Activité : marketplace de boisson chaude

Financement : 1 million d’euros auprès de business angels, dont Denis Fayolle (LaFourchette).