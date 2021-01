En difficulté après l’affaire GameStop, Robinhood lève 1 milliard de dollars dans l’urgence

L’application de trading populaire après des jeunes investisseurs Robinhood vient de lever un milliard de dollars en urgence auprès de ses investisseurs, notamment Sequoia Capital et Rabbit Capital selon le New York Times. La FinTech californienne aurait également emprunté plusieurs centaines de millions de dollars à des banques. Cette opération porterait le financement total de l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars. Robinhood connaît de grandes difficultés depuis quelques jours, notamment suite à l’affaire GameStop.

Pour rappel, GameStop est la société propriétaire de Micromania en France qui a récemment explosé à Wall Street grâce à des internautes du subreddit WallStreetBets. Cette communauté de traders a parié sur GameStop alors en déclin et s’est coordonnée pour acheter des actions du groupe. Tandis que GameStop montait, de grands investisseurs de Wall Street ont ainsi vendu en masse et dans l’urgence pour ne pas perdre trop d’argent, à l’instar de Melvin Capital.

Face à la forte hausse des échanges, Robinhood s’est retrouvé en difficulté et contraint de payer les clients tout en déposant « des fonds supplémentaires dans son système de compensation pour protéger ses partenaires commerciaux de pertes potentielles », rapporte le Times. La FinTech a même dû empêcher ses clients d’acheter un trop grand nombre d’actions, ce qui a été vivement critiqué par ses utilisateurs.

Lancé en 2013 par Baiju Bhatt et Vlad Tenev, Robinhood attire des millions de millenials en proposant de la négociation d’actions facilitée et surtout en éliminant les frais de négociation. En septembre dernier, la société atteignait les 2,2 milliards de dollars levés auprès de sociétés de capital-risque telles que Index Ventures et New Enterprise Associates.