En pleine période de disette, Bruno Le Maire fait la joie des fonds d’investissement lors de BIG 2023

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a souhaité jeudi un doublement des levées de fonds en faveur des entreprises technologiques d’ici à 2030 et une multiplication par 10 du nombre d’entreprises signant des contrats avec le secteur.

M. Le Maire, qui s’exprimait en clôture du rassemblement BIG (Bpifrance Inno Generation) organisé par la banque publique d’investissement, a aussi invité la tech à recruter plus de femmes.

Le président de la République Emmanuel Macron a promis pour sa part lors de cet évènement qu’il n’y aurait pas de « marche arrière » dans la politique pro-entreprises.

Dans un message vidéo, le chef de l’Etat, en déplacement à un sommet européen à Grenade (Espagne), a rappelé les succès des entreprises françaises, soutenues depuis 2017 par une vigoureuse politique de l’offre, et promis « qu’on continue d’accélérer ».

« On ne monte aucun impôt, on ne complique aucune procédure et on ne revient pas en arrière sur le droit du travail », a-t-il affirmé, alors que le Medef s’est demandé récemment si l’exécutif n’était pas en train de remettre en cause cette politique.

Emmanuel Macron a assuré que l’investissement « dans l’écosystème scientifique et technologique » se poursuivrait. Il a prôné « l’évolution des formations pour créer les métiers de demain ».

Le chef de l’Etat a également souhaité un soutien financier plus affirmé au secteur de la tech.

Bruno Le Maire a développé ce voeu dans son discours.

« Nous avons levé avec l’initiative Tibi six milliards d’euros, je souhaite que nous en levions 12 d’ici à 2030 », pour financer les entreprises de la tech, a-t-il affirmé à l’assistance.

Cette initiative lancée en 2019, nommée d’après l’économiste qui a porté le projet au ministère de l’Economie, Philippe Tibi, vise à augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels, particulièrement des assureurs.

« Il y a déjà 500 entreprises qui ont signé des contrats de développement avec des entreprises de la tech » a ajouté Bruno Le Maire, « remerciant les EDF, Allianz, CMA-CGM, Bouygues, qui travaillent main dans la main avec vous ».

« Nous devons multiplier par dix d’ici 2030 le nombre de grandes entreprises qui auront signé des contrats avec des entreprises de la tech », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a appelé à ne pas « louper le coche » de l’intelligence artificielle. « Il y a plus de trente ans, nous avons manqué le rendez-vous du numérique, laissant les Etats-Unis prendre le leadership. Nous devons demain avoir une intelligence artificielle générative nationale et européenne, nous avons tout pour ça et je compte sur vous », a-t-il affirmé.

M. Le Maire a enfin estimé que « la tech manque de femmes ». « Elle doit faire toute leur place aux femmes et à la parité féminine, parce que vous ne serez jamais les champions du monde si vous ne le faites pas », a-t-il lancé.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, présent également à BIG, a estimé quant à lui qu’il faut « répondre aux attentes d’autonomie, de télétravail et surtout de sens des jeunes générations, tout en gardant l’exigence ».

Bpifrance Inno Génération (BIG), organisé chaque année par la banque publique depuis 2015, permet aux entrepreneurs de se rencontrer et d’écouter les témoignages d’autres chefs d’entreprises de toutes tailles.

Quelque 75.000 personnes s’y sont inscrites cette année, outre qu’il était possible également d’écouter les débats à distance.