AXELLE LEMAIRE, BRUNO LE MAIRE, LAURE DE LA RAUDIERE, SCALEWAY … Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

🎂 Bon anniversaire Ă Nacira Salvan (Cercle des femmes dans la cybersĂ©curitĂ©), Albin Serviant (IO MEDIA) Hugo Amsellem (ex JELLYSMACK), Mickael Boisvilliers (SAP), ClĂ©ment CĂ©zard (Pitchoun media), Bruno Bonnel,

Les 3 Suisses recrutent leur Responsable Acquisition, Jobteaser recherche un VIDEO PRODUCTION DIRECTOR, enfin IPSOS FRANCE recrute un(e) Chef de groupe media.

Vous recrutez des profils numĂ©riques? profitez du lancement du nouveau jobboard de FRENCHWEB.FR pour faire connaitre votre sociĂ©tĂ© et vos offres d’emploi. A cette occasion, nous vous offrons 3 offres d’emploi Ă publier gratuitement!

BREAKING NEWS:

↗ L’ARCEP, dirigĂ©e par Laure de La RaudiĂšre, vient de publier son observatoire des marchĂ©s tĂ©lĂ©coms concernant le 2nd trimestre 2023. Parmi les nombreux chiffres relevĂ©s, le marchĂ© des tĂ©lĂ©communications observe une hausse des revenus des opĂ©rateurs, atteignant 9,1 milliards d’euros HT, stimulĂ©e par une croissance supĂ©rieure Ă +2% dans les services mobiles et une reprise Ă +2% des services fixes en 2023. Le nombre d’utilisateurs actifs de 5G atteint 10,4 millions, en hausse par rapport au moins d’un million en 2021. Cependant, la 4G maintient sa dominance avec 70 millions d’utilisateurs. La consommation de donnĂ©es 4G par client actif est de 15,4 Go par mois, soit une hausse de 1,8 Go en un an, tandis que la consommation vocale diminue de -2% malgrĂ© une croissance de 24% de la voix sur Wi-Fi. Enfin les abonnements Internet en fibre optique atteignent prĂšs de 20 millions, avec 55% des 36,2 millions de locaux raccordables Ă©quipĂ©s d’un abonnement actif Ă la fibre. ↗ Alors que Les dĂ©putĂ©s dĂ©battent depuis mercredi du principal texte consacrĂ© au projet de loi sur la sĂ©curisation d’internet. Plusieurs dispositions suscitent des crispations chez certains Ă©lus. Ainsi Eric BOTHOREL, DĂ©putĂ©, Ă©lu du groupe Renaissance dans les CĂŽtes d’Armor a interpellĂ© la chambre basse du parlement sur la notion de contenus pornographique et si des acteurs tels que Le Bon Coin ou la FNAC Darty allaient se voir imposer l’écran noir et devoir demander Ă leurs visiteurs de refaire la preuve de leur majoritĂ© pour accĂ©der Ă certaines de leurs pages intĂ©grant des contenus assimilĂ©s Ă du contenus pornographique. ↗ Nabuchodonosor 2023, affectueusement surnommĂ© Nabu par le service de presse de SCALEWAY, est le dernier supercalculateur d’Intelligence Artificielle (IA) dĂ©voilĂ© par la filiale du Groupe iliad. Nabu est conçu pour offrir une puissance de calcul qui permet de traiter des volumes massifs de donnĂ©es Ă des vitesses nĂ©cessaires pour les opĂ©rations d’IA et de machine learning. Pour ce faire Nabu est Ă©quipĂ© de 127 systĂšmes NVIDIA DGX H100 (intĂ©grant 1016 GPU NVIDIA H100 Tensor Core). Selon nos informations, le cout en carte NVIDIA pour alimenter une telle machine avoisinerait les 4 millions d’euros. Le cout total d’un tel supercalculateur, hors exploitation, s’approcherait des 10 millions d’euros. ↗De son cotĂ© OPENAI explore la possibilitĂ© de crĂ©er ses propres puces IA et aurait identifiĂ© une cible d’acquisition. Pour Sam Altman, le prĂ©sident d’OpenAI, l’acquisition de davantage de puces IA est une prioritĂ© absolue pour la startup. ↗ CEGID, annonce l’acquisition de Boby.net, une start-up française fondĂ©e en 2021 par AurĂ©lien Rey, visant Ă transformer la gestion des activitĂ©s pour les entrepreneurs du bĂątiment. Boby.net, avec plus de 1 000 utilisateurs en moins de six mois de commercialisation, propose une solution de gestion innovante qui rĂ©pond aux spĂ©cificitĂ©s du secteur du bĂątiment, notamment le suivi des chantiers et l’automatisation des devis, tout en intĂ©grant l’intelligence artificielle pour amĂ©liorer la performance et la simplicitĂ© d’utilisation pour les professionnels souvent en dĂ©placement. AurĂ©lien Rey et son Ă©quipe de vingt collaborateurs rejoindront Cegid et sa Business Unit Petites Entreprises, sous la direction de GrĂ©gory Desmot. ↗ Dans sa course aux revenus, Linda Yaccarino la CEO de X lors de sa rĂ©union avec les banques qui ont financĂ© la prise de contrĂŽle de X par Elon Musk, les a informĂ© que X Ă©tait en train de tester trois niveaux de service premium, chacun variant le nombre de publicitĂ©s affichĂ©es aux utilisateurs. ↗ Selon les donnĂ©es gouvernementales chinoises, TEMU et SHEIN sont les locomotives de la balance du commerce extĂ©rieur chinois, contribuant significativement Ă la croissance des exportations du eCommerce qui s’élĂšve Ă prĂšs de 20% au 1er semestre 2023, alors que le reste des exportations est en chute libre. ↘ FLEXPORT, la sociĂ©tĂ© de logistique et de fret, crĂ©Ă©e en 2013 et qui a levĂ© 2,4 milliards de dollars envisage de licencier jusqu’Ă 30% de son personnel fin octobre, faisant suite Ă une chute significative de ses revenus. Cette annonce intervient aprĂšs que l’entreprise a dĂ©jĂ rĂ©duit environ 20% de son effectif en janvier 2023.

SPECIAL MOIS DE LA CYBER:

Lancé en 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, deux serials entrepreneurs, DataDome permet aux entreprises de détecter et contrer les attaques ciblant les applications mobiles, les sites Web et les API. La solution promet de protéger ses clients contre le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement, les attaques par déni de service (DDoS), le « credential stuffing », et autres menaces liées aux bots et aux fraudeurs.

Une solution qui sĂ©duit des centaines de clients dans le monde. « Aujourd’hui, nous avons plus de 300 entreprises clientes », commente Benjamin Fabre, CEO de DataDome. « Les États-Unis sont notre premier marchĂ© en termes de revenus (il reprĂ©sente plus de 50% de nos revenus), viennent ensuite l’Europe puis l’Asie ». Parmi ses clients français, on peut citer notamment Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect.

Ecoutez l’interview du CEO de DATADOM sur FRENCHWEB.FR

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE SI VOUS ETES CFO, PENNYLANE

Combien de fois vous ĂȘtes vous dit: que de temps perdu Ă rĂ©cupĂ©rer telle ou telle information dissĂ©minĂ©e dans des interfaces complexes. Autant d’heures que vous pourriez mieux utiliser dans votre agenda quotidien, que vous soyez entrepreneur, dirigeants ou encore directeur financier.

C’est Ă vous que s’adresse PENNYLANE en rassemblant au mĂȘme endroit tous les outils et intĂ©grations pour gĂ©rer vos dĂ©penses, votre facturation, votre trĂ©sorerie ainsi que votre comptabilitĂ©, un vĂ©ritable dashboard intelligent, que nous vous invitons Ă dĂ©couvrir en cliquant ici

PENNYLANE a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e pour ĂȘtre partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LE CHIFFRE DU JOUR: 100 millions

C’est ce que META aurait payĂ© pour obtenir les droits de licences auprĂšs des stars comme SNOOPDOG, ayant acceptĂ© de prĂȘter leur personnalitĂ© pour crĂ©er leur avatar. Ainsi l’une d’entre elle aurait touchĂ© 5 millions de dollars pour un travail de 6 heures en studio et un droit d’exploitation de 2 ans, dans un accord ne lui interdisant pas de collaborer avec d’autres sociĂ©tĂ©s. Une nouvelle diversification Ă Ă©tudier pour les personnalitĂ©s publiques.

WHY CLOUD MATTERS? avec notre partenaire OVHcloud

Fanny BOUTON, OVH CLOUD et ALEX DANVY le co fondateur et CEO d’ALTOVIZ

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

L’homme qui tombe Ă pic!

Lors de la cloture de BIG, la grande messe de la BPI qui se tenait hier Ă Bercy, le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire a souhaitĂ© levĂ© 12 milliards d’euros au travers de l’initiative TIBI d’ici 2030, afin de financer 10 fois plus d’entreprises qu’actuellement.

S’il y a chiffre qui lui est d’actualitĂ©, ce sont le nombre de fonds d’investissement qui se pressent au portillon, ils seraient une centaine de VC Ă vouloir grimper dans le train TIBI 2, et dont les candidatures sont actuellement Ă l’étude, pour rejoindre les 67 sociĂ©tĂ©s d’investissement prĂ©cĂ©dement homologuĂ©s.

Pour rappel, le premier volet de l’initiative Tibi avait permis de mobiliser, entre 2020 et 2022, 6 milliards d’euros des investisseurs institutionnels sur deux poches de financement : le late stage non cotĂ©, et la global tech cotĂ©e. Le deuxiĂšme volet de l’initiative voit l’ajout d’une troisiĂšme poche de financement : l’early stage non cotĂ©.

Qui sont les investisseur institutionnels qui financent le dispositif TIBI à hauteur de 7 milliards d’euros d’ici 2026?

AG2R, Allianz, Arkéa, Aéma, Assurances du Crédit Mutuel, AXA, BNP Cardif, BPCE, Crédit Agricole Assurances, CDC, CNP, Covéa, EDF, ERAFP, FRR, Generali, Groupama, Maif, Matmut, SGPI, SocGen, UMR,HSBC, Le Conservateur, Mutuelle de Poitiers, Orano, SMA BTP, Swiss Life.

Gonzague TouzĂ© rejoint ÉpopĂ©e Gestion en qualitĂ© de directeur d’investissement au sein de l’activitĂ© « Infrastructures et Climat »

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

ORAKL ONCOLOGY, start-up en oncologie de prĂ©cision, a levĂ© 3 millions d’euros pour dĂ©velopper sa plateforme biotech, intĂ©grant biologie de pointe et donnĂ©es patients Ă grande Ă©chelle, visant Ă modĂ©liser prĂ©cisĂ©ment les tumeurs et accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de mĂ©dicaments oncologiques. La levĂ©e de fonds a Ă©tĂ© dirigĂ©e par Speedinvest, avec HCVC et Verve Ventures.

FRENCHWEB MARKETS:

Depuis décembre 2020, 28 entreprises coté en bourse du secteur tech ont été acquises, avec une nette accélération puisque 10 de ces acquisitions ont eu lieu depuis novembre 2022. Les entreprises cibles, affichant une croissance YoY médiane de 19% et des revenus proches du milliard de dollars, ont été vendues pour un prix médian de 6,3 milliards de dollars, principalement à des firmes de capital-investissement.

Thoma Bravo se distingue en rĂ©alisant 7 de ces acquisitions. Bien que la rentabilitĂ© ne soit pas un critĂšre clĂ© (marge EBITDA mĂ©diane de -2%), la taille et la croissance stable semblent ĂȘtre des atouts majeurs pour les acquĂ©reurs.

Cette tendance survient dans un contexte oĂč les IPO de SaaS se rarĂ©fient, avec seulement une introduction (Klaviyo) depuis janvier 2022, contrastant avec les 40 de l’annĂ©e 2021.

Les acteurs du capital-investissement rebattent les cartes du marché et contribuent à une forte consolidation du secteur tech.

Axelle LEMAIRE a quittĂ© La Croix Rouge Française pour rejoindre SOPRA STERIA en tant que Head of Corporate Responsibility and Sustainable Development Juliette Marion rejoint les Ă©quipes commerciales de SPAYR (acteur de l’avance sur salaire) en tant que Responsable grands comptes. Alexandre Meyer rejoint Ă©galement la sociĂ©tĂ© en tant que Responsable des OpĂ©rations en septembre 2023.



AGENDA

L’agenda des Ă©vĂšnements 2023 Ă ne pas manquer →

APPEL A PROJETS

Le TrophĂ©e Start-up NumĂ©rique 2023, orchestrĂ© par IMT Starter – l’incubateur conjoint des institutions TĂ©lĂ©com SudParis, Institut Mines TĂ©lĂ©com Business School et ENSIIE – est en quĂȘte des 20 talents numĂ©riques prometteurs prĂȘts Ă modeler un avenir meilleur, Ă rĂ©volutionner la santĂ©, et Ă refaçonner le monde professionnel. Vous pouvez postuler pour cette Ă©dition jusqu’au 16 octobre.

OFFRES D’EMPLOI

DĂ©couvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR