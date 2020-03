Episode 2: Covid 19, panique dans la Silicon Valley!

Pour faire suite à son émission de la semaine dernière Carlos Diaz nous propose le 2nd épisode de Covid-19,, Panique dans la valley.

Les startups sont passées en mode Survival et tout le monde se prépare à une crise mondiale d’envergure. Alors quels vont être les impacts du coronavirus pour la Silicon Valley et plus largement pour le monde de la Tech ? Faisons-nous face à un nouveau Black Swan comme l’annonce Sequoia ? Qu’est-ce qui va changer ? Comment s’adapter à la nouvelle donne ? On fait le point sur la situation avec mes invités, Stéphane Kasriel, Alex Deve et Romain Serman.

