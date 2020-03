[DIRECT] GOOD MORNING FRENCHWEB avec Carlos Diaz, Frédéric Plais, Antoine Fraysse Soullier et Benjamin Zimmer

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès 8h du lundi au vendredi.

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Pour cette seconde édition de Good Morning FrenchWeb, nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur les actualités marquantes aux Etats Unis et en particulier dans la Silicon Valley.

Nous serons rejoins par Frédéric Plais qui partagera avec nous comment il a structurée en remote sa société Platform.sh qui emploie plus de 150 collaborateurs.

Avec Antoine Fraysse Soullier d’eToro nous ferons un point sur les marchés, qui sont les acteurs clés qui soutiennent l’économie et les mesures engagées.

et enfin Benjamin Zimmer, pour parler longuement des besoins pour soutenir les entreprises de la silver economy qui accompagne nos ainés au quotidien. Benjamin a adressée une lettre ouverte au gouvernement pour renforcer les dispositifs destinés à nos ainés et l’assurer de la mobilisation de l’ensemble des sociétés et collaborateurs de la Silver Alliance.