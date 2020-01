EQS Group, Oui Care, Stockly : focus sur les offres d’emploi du jour

Chaque jour, FrenchWeb sélectionne trois offres d’emploi dans le numérique et l’innovation.

Découvrez les entreprises qui recrutent: EQS Group, Oui Care et Stockly.

L’offre d’emploi du jour:

EQS Group propose des solutions digitales et aide les professionnels de la Compliance et des Relations Investisseurs à satisfaire leurs obligations réglementaires (RegTech). EQS Group a été fondé en 2000 à Munich (Allemagne) et compte plus de 400 employées et des bureaux dans les plus importantes places financières internationales.

Spécialisé dans les services à domicile personnalisés, le Groupe Oui Care regroupe aujourd’hui 8 marques, 17 500 collaborateurs et 110 000 clients.

Sa mission : Contribuer au bien-être quotidien des familles, en leur apportant des services à domicile de qualité.

Stockly comprend une jeune équipe de 10 personnes, en plein Paris, avec l’ambition de conquérir le marché Européen. La startup permet aux e-commerçants de continuer à vendre lorsqu’ils sont en rupture de stock, en faisant expédier le produit par un autre vendeur du réseau Stockly.

Lorsqu’un site-A est en rupture de stock d’un produit, grâce à Stockly, le consommateur voit que le produit est quand même disponible. Il achète son produit sur le site-A et c’est un site-B qui le lui expédie en marque blanche.

